Ele participou de grandes sucessos de bilheteria como Crepúsculo, Tenet e Batman, além de uma série de filmes independentes e peculiares — então, que pistas os papéis anteriores de Robert Pattinson podem nos dar sobre como ele será como James Bond?

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Na segunda-feira (16/11), Pattinson foi anunciado como o novo James Bond. Em um comunicado, o ator britânico de 40 anos afirmou que "James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema e ser escolhido para interpretar o 007 é a honra de uma vida".

Cada ator cria um novo James Bond, e Pattinson é um dos melhores do ramo em construir personagens memoráveis.

O ator britânico pode ser um herói de ação ou um anti-herói, um galã romântico ou um palhaço cômico. Pode ter uma expressão séria ou ser engraçado — e tudo o que há entre esses extremos.

"Eu estava pensando sobre quais são os aspectos que definem James Bond, e ele já fez tudo isso ao longo de sua carreira", diz Paul Tweddle, apresentador do podcast de cinema Heavy Spoilers.

Ele cita a atuação de Pattinson como um galã melancólico na franquia de vampiros adolescentes Crepúsculo, o agente secreto elegante e espirituoso em Tenet, de Christopher Nolan, o personagem-título reservado e focado em The Batman e o implacável e manipulador Antínoo em A Odisseia, também de Nolan.

'Estranho'

Pattinson "frequentemente se sente atraído por obras realmente sombrias", diz Anna Smith, crítica de cinema e apresentadora do podcast Girls on Film.

"Não seria interessante ver Bond um pouco mais sombrio?", sugeriu ela à BBC. "Mas ele também tem um talento — e eu gostaria que ele explorasse mais isso — para a comédia. E como precisamos de um Bond que saiba lidar com humor."

Ao contrário do que é comum para um ator que interpreta James Bond, uma palavra que tem surgido com frequência é "estranho".

No início deste mês, Pattinson foi descrito como "o cara mais estranho de Hollywood" pelo podcast Celebrating Cinema.

"Pattinson é um ator que faz escolhas ousadas, interessantes e arriscadas. Para um cara tão bonito, ele consegue ser excêntrico, e muito mais", escreveu Chris Hewitt na revista Empire.

"Cerca de 0,07 segundos após o anúncio, as pessoas já estavam antecipando o que de estranho haveria em seu Bond."

A24/Moviestore/Shutterstock Pattinson (à direita) atuou ao lado de Willem Dafoe em O Farol, em 2019.

O crítico principal da Variety, Guy Lodge, disse que a reputação de Pattinson como ator "foi consideravelmente enriquecida por sua predileção por interpretar, francamente, perdedores e esquisitos", como em filmes mais excêntricos como Bom Comportamento, O Farol, Primetime e Mickey 17.

"Até mesmo seus trabalhos de grande sucesso ficam mais interessantes quando ele deixa seu lado excêntrico aflorar", acrescentou Lodge. "Sua atuação exagerada, intensa e vilanesca em A Odisseia é completamente singular."

O crítico de cinema da Associated Press, Jake Coyle, disse que filmes menores como O Farol e High Life: Uma Nova Vida mostram "a propensão de Pattinson para ultrapassar limites".

"Ele certamente é o James Bond mais engraçado e com o riso mais fácil que tivemos em décadas", continuou Coyle. "Será interessante ver o quanto da sua personalidade transparecerá em Bond, ou o quanto o smoking a sufocará."

Então, o que as atuações de Pattinson em alguns de seus maiores filmes nos dizem sobre o que esperar?

Tenet

Warner Bros/Everett/Shutterstock Pattinson em Tenet com Himesh Patel (à esquerda) e John David Washington (à direita)

Pattinson interpreta um agente britânico elegante e enigmático no thriller de Christopher Nolan de 2020, que desafia o tempo, sendo tão habilidoso em saltar de bungee jumping da torre de um traficante de armas quanto em proferir um humor deliciosamente seco.

"Ele é muito elegante, pensa rápido", diz Tweddle. "É alguém que guarda suas cartas na manga e não revela o jogo de imediato."

"Tenet é o exemplo mais óbvio, onde Nolan está basicamente fazendo uma espécie de filme de James Bond."

O principal crítico do The Times, Kevin Maher, concorda: "Pattinson já interpretou Bond com eficácia, quando incorporou sem esforço o papel do elegante, porém letal, espião britânico Neil em Tenet."

"Para muitos observadores (inclusive eu), aquele foi o papel. Aquela foi o teste. Depois de Neil, não havia mais volta."

Batman

Getty Images

A crítica do New York Times, Alissa Wilkinson, observou que Pattinson assumiu outros papéis "próximos ao universo de James Bond". "O mais óbvio é Bruce Wayne, também conhecido como Batman, o playboy rico com um esconderijo repleto de brinquedos tecnológicos e seu próprio carro tunado", escreveu ela.

"Wayne e Bond têm muito em comum no papel, mas nas mãos de Pattinson, Wayne se torna emo, recluso, desajeitado, com o cabelo de um roqueiro grunge dos anos 90."

Peter Bradshaw, do The Guardian, também apontou paralelos com a forma como Pattinson interpretou "Batman, o homem-morcego sombrio e conflituoso, no filme de Matt Reeves de 2022, espreitando atleticamente nas sombras - como Bond, acostumado a trabalhar em segredo".

Assim como em Tenet, Batman provou que Pattinson é um especialista em cenas de ação, seja saltando de um prédio ou participando de uma perseguição de carro explosiva com o Pinguim.

"Batman é um ótimo exemplo de uma figura reservada, alguém que concentra sua mente exclusivamente em uma tarefa, e acho que isso é uma parte importante do que James Bond precisa ser", diz Tweddle.

No entanto, o 007 de Pattinson deveria ser um pouco menos taciturno e distante do que seus Batman e Bruce Wayne de semblante impassível.

A Odisseia

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures/Shutterstock

Embora Pattinson interprete o vilão no épico grego de Nolan, a ameaça e a crueldade de Antínoo poderiam ser úteis para o papel de Bond, de acordo com Tweddle.

"Acho que Robert Pattinson também tem um lado bastante psicótico, que muitos livros de James Bond exploram – como ele é um assassino, e ele precisa ter esse lado", diz ele.

"O que ele fez na Odisseia mostra que ele pode ser manipulador, conspirar e elaborar certos planos, que é exatamente o que um espião precisa fazer."

Collier Jennings, do Collider, citou A Odisseia, juntamente com Tenet e Batman, como filmes que mostram que Pattinson é a escolha "perfeita" para Bond.

"Todos os três papéis têm um elemento que faz James Bond funcionar", escreveu Jennings.

"Batman possui as habilidades de combate e dissimulação necessárias para ser um espião do calibre de Bond, sem mencionar o equipamento de ponta."

"Neil possui um ótimo domínio das complexidades necessárias para executar operações secretas complexas."

"Antonius caminha com uma arrogância e um gingado que ou faz você amá-lo ou odiá-lo."

Primetime

A24

No filme mais recente de Pattinson, Primetime, ele interpreta o jornalista da NBC Chris Hansen, que realizou operações secretas contra suspeitos de pedofilia para o programa de TV "To Catch a Predator".

Isso demonstra mais uma vez a versatilidade de Pattinson como ator e sua capacidade de assumir papéis complexos – ele equilibra a representação de Hansen não como um vilão, mas também não como um herói.

"Ele está cara a cara com os predadores na sala e está controlando a situação", explica Tweddle.

"É uma situação muito confrontativa e exige um certo nível de poder. Ser capaz de controlar a sala dessa forma também é algo bastante transferível para James Bond, e os interrogatórios são uma parte importante do que ele faz."

Duna: Parte Três

Warner Bros Pictures

Pattinson poderá ser visto em breve interpretando o vilão metamorfo Scytale no terceiro filme da épica série de ficção científica Duna, dirigido por Denis Villeneuve.

A reunião da dupla para o próximo filme de Bond não é coincidência. A experiência de Villeneuve trabalhando com Pattinson no filme pode ter sido o fator decisivo na escolha do ator para o papel de James Bond.

"O que eu adoro no Robert Pattinson é que, quando você começa a filmar, sempre existe um momento em que você não faz ideia do que vai acontecer. Ele é uma explosão diante das câmeras", disse o diretor à revista Time antes do anúncio da escalação do ator para o papel de Bond.

"Ele tem uma imaginação incrível e é um ator muito brincalhão e criativo, sempre buscando novas formas de se expressar e sempre tentando me surpreender."

Surpreendente, ousado, estranho? Uma coisa é certa: o James Bond de Pattinson vai ser interessante.

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