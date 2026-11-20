“Você nasceu pronto!” Um gigante desde o primeiro diálogo com sua mãe, Bird (Dana Gourrier), Cassius Clay quer ser o campeão mundial. A série “Muhammad Ali: O maior”, disponível no Prime Video, conta a história de um dos maiores esportistas da história – antes de adotar o nome islâmico e antes de ser o primeiro tricampeão de pesos-pesados do mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Diferentemente de parte das cinebiografias contemporâneas, Cassius Clay (nome de nascença de Muhammad Ali) já começa sua trajetória como uma promessa de sucesso. Estrelada pelo novato Jaalen Best, a produção acompanha, em oito episódios, quatro importantes anos da carreira do boxeador – de 1960 a 1964.



Com a jornada de ascensão embalada por uma trilha sonora moderna – com direito ao rapper Kendrick Lamar ecoando “Eu mereço tudo” na faixa “Man at the garden” (2024) –, a série mostra como o atleta conquistou o público dentro e fora do ringue.



No percurso de uma promessa a uma celebridade que desafiava a mídia e até seu público, Cassius Clay percorre um longo caminho para entender que bater mais forte talvez não seja o suficiente. Em embates diretos com o pai (interpretado por Omari Hardwick) ou em conflitos silenciosoas com sua mãe, ele tem que decidir por quem lutar: pela familia, pelos negros, pelos mulçumanos ou por si mesmo. Este é o dilema que define a série.



CAMPEÃO OLÍMPICO

Logo após se consagrar campeão olímpico, Clay assina seu primeiro contrato e se muda para Miami para se profissionalizar. Longe de casa, com a companhia apenas do irmão Rudy Clay (Kai Parham), o lutador lida com um mundo novo na carreira e na vida.



É neste momento que ele conhece a Nação do Islã, movimento que defendia os princípios islâmicos e lutava pelos direitos civis dos negros nos EUA. Sua relação com o grupo é privada, principalmente devido ao catolicismo de seus pais, mas seu aprofundamento na religião e sua relação com Malcom X (1925-1965), um dos principais ativistas do nacionalismo negro, fizeram com que seu envolvimento fosse descoberto pela imprensa.

Num contexto de segregação racial nos Estados Unidos, a religião do provável campeão mundial torna-se um problema. O dilema entre abraçar a fé e poder disputar o cinturão está presente para todos os chegados do atleta, menos para o treinador Angelo Dundee (Giovanni Ribisi), que acredita nele sem titubear.



A confiança de Dundee é tamanha que ele aposta todas as suas economias na vitória de Cassius Clay contra Sonny Liston (Ami Joseph), em 1964. Na ocasião, ocorreu uma das maiores zebras na história do boxe, quando Clay se consagrou campeão mundial pela primeira vez.



Os clichês não estão ausentes de “Muhammad Ali: O maior”. O treinador fundamental; o pai que pressiona, mas ama; o jornalista (interpretado por Dave Davis) que é amigo, ao mesmo tempo em que não é. Mas a ênfase da série está na grandeza do protagonista e em sua disposição para perseverar até se sentir capaz de abandonar seu “nome de escravo” e assumir a condição de Muhammad Ali, o maior.n



“MUHAMMAD ALI: O MAIOR”

• Primeira temporada, com oito episódios, disponível no Prime Video.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes