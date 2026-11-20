De volta à capital mineira, a banda Jovem Dionísio se apresenta domingo (22/11), às 20h, no Distrital do Cruzeiro. O show faz parte da turnê “Migalhas”, nome do disco lançado em abril. Os curitibanos se tornaram conhecidos por suas canções animadas, misturando rock alternativo e pop. Agora, eles vivem outra fase, afastando-se um pouco dos hits “Acorda Pedrinho” e “Tô bem”, que viralizaram na internet.

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O grupo reúne Bernardo “Belni” Pasquali (vocal e guitarra), Rafael “Fufa” Dunajski Mendes (guitarra), Gustavo Karam (baixo), Bernardo “Ber Hey” (teclados, synths e cordas) e Gabriel “Mendão” (bateria).

Bernardo Pasquali conta que esta é a primeira apresentação da nova proposta, mais sóbria e imersiva, em BH. “Inauguramos o show em março, em Curitiba, e fomos retrabalhando, tirando e colocando músicas. Encerraremos a turnê em BH, no Mercado Distrital. Já tocamos na cidade umas três vezes, adoramos tocar aí”, afirma o vocalista.

O repertório de domingo terá músicas dos três álbuns do grupo. “Vamos incluir canções que não estão em nossos discos e outras que gostaríamos que fossem nossas. Já que estamos em Minas, vamos apresentar uma do Clube da Esquina: 'Um girassol da cor do seu cabelo’, do Lô Borges e Márcio Borges. Amamos esta canção e a gravamos ao vivo este ano”, conta.

Aliás, o Clube da Esquina é marcante para Jovem Dionísio. “Os estilos do Lô e do Beto Guedes mexeram muito com a gente. Na verdade, o que fazemos é uma derivação, pois arte é sempre derivada. Ninguém se tranca em um quarto escuro, fecha os ouvidos, os olhos e cria. O mundo está sempre se fazendo em cima do que já foi criado. Gosto de pensar que quem gosta do rock mineiro, do que a MPB mineira fez pelo mundo, sabe o que é boa música e sua importância. É importante ressaltar que Milton (Nascimento) influenciou artistas nacionais e internacionais”, diz Bernardo.

Scania

Em 2025, a banda comprou um ônibus Scania, no qual montou um palco. “A gente percebeu que ele poderia ser útil também como estúdio. Então, quando começamos esta turnê, fizemos viagens estendidas para as cidades onde tocaríamos. Nelas, a gente montava o estúdio e começava a gravar”, revela.

Depois do show deste domingo, o grupo vai estacionar seu Scania em Contagem e ficar de oito a nove dias por lá. “Já estamos fazendo um novo trabalho. Então, vamos abrir o ônibus e montar o estúdio. Ficaremos ali gravando e encontrando amigos”, adianta o vocalista.

JOVEM DIONÍSIO

Show neste domingo (22/11), às 20h, no Distrital do Cruzeiro (Rua Opala, 55, Bairro Cruzeiro). Ingressos a partir de R$ 60, à venda em https://meaple.com.br

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> ZÉ RAMALHO

O cantor e compositor Zé Ramalho se apresenta nesta sexta-feira (20/11), às 21h, no Arena Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). “Show de sucessos” promete uma coleção de hits do paraibano, como “Chão de giz”, “Avôhai” e “Admirável gado novo”, entre outros. Ingressos entre R$ 180 e R$ 520, à venda na plataforma Sympla.



>>> ROXETTE TRIBUTE

Sábado (21/11), às 21h, no Grande Teatro Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro), a banda inglesa Roxete UK The Tribute Show traz à cidade hits da dupla sueca Marie Fredriksson e Per Gessle. Entre eles estão “The look”, “Listen to your heart” e “Spending my time”. Ingressos entre R$ 100 e R$ 300, à venda na plataforma Sympla.



>>> TANGOS E BOLEROS

O ator, intérprete e dramaturgo Márcio Miranda apresenta nesta sexta-feira (20/11), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), o espetáculo “Tangos e boleros – Grandes clássicos e suas histórias”. O show une música ao vivo, dança e causos sobre canções inesquecíveis. Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 70 (solidário, com doação de um pacote de fralda geriátrica ou 1kg de alimento não perecível). Vendas na plataforma Sympla e na bilheteria da casa.



>>> GOOD TIMES

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Nesta sexta (20/11), a partir das 19h, a Casa Sion recebe a primeira edição de “Good times – A festa”, oferecendo uma viagem musical que vai dos anos 1960 até a década de 1990. DJ Nina Chrixxty, Agnaldo Silva, Nívia Aaliyah e DJ Breno comandam a noite. O espaço fica na Rua Grão Mogol, 980, Sion. Entrada franca.