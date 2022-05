'Acorda Pedrinho': saiba tudo sobre o novo hit queridinho das redes sociais

Música "Acorda Pedrinho" conta história de pessoa querida pelos integrantes da banda curitibana Jovem Dionísio e viralizou nas redes sociais (foto: (Reprodução/Youtube)) Se você usa as redes sociais, com certeza já ouviu o hit "Acorda Pedrinho" nos últimos dias. A música chiclete, com letra divertida e batida dançante, embala vídeos de maquiagem, receitas, vlogs e, claro, tem uma coreografia marcante. Não é à toa que a Banda Jovem Dionísio conquistou nomes como Maísa, Pequena Lô, Anitta e Fiuk.





Mas afinal, quem é o Pedrinho da letra? Nesta terça-feira (24/5), os integrantes da banda contaram ao Encontro com Fátima Bernardes que o rapaz é um amigo que frequenta o bar Dionísio - que inspirou o nome do grupo. Acontece que o Pedrinho, após algumas cervejas, acaba 'encostando' no canto do estabelecimento e tira um cochilo no fim do dia.





E não é só ele: os integrantes revelaram que eles mesmos arrumam um espaço e dormem no local. Os músicos também deram uma explicação para o tal "campeonato" citado na música: trata-se de partidas de sinuca entre os amigos.

'Já sabíamos que era uma música boa'

'Acorda Pedrinho' foi feita em um dia. "Começamos o dia com o refrão e, no fim do dia, nos reunimos na porta do estúdio e ouvimos em looping", conta Gustavo Karam, vocalista e baixista da banda.





Eles também contam que ficaram "chocados" e perceberam que a música era boa. E parece que não só são os músicos: a canção está em segundo lugar no Top Brasil do Spotify e em primeiro no Top 100 Brasil da Deezer.





Perguntados se Pedrinho ficou feliz com o sucesso, os integrantes da banda disseram que sim e que seguem comemorando com o amigo no bar Dionísio.

Conheça a Jovem Dionísio

Formada por Bernardo Pasquali, Rafael Duna, Gabriel Mendes, Bernardo Hey e Gustavo Karam, em Curitiba, capital do estado do Paraná, a banda existe há dez anos, mas somente há três produzem músicas autorais.





A Jovem Dionísio ganhou notoriedade durante a pandemia, com o hit 'Pontos de Exclamação', lançada em 2019. Os músicos participaram do podcast "Pouquinho", do Estado de Minas e do Portal Uai. Confira esse bate-papo divertido: