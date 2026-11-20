Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Minas são muitas, diz o chavão. Mas o que faz a música ser considerada mineira? O lugar de nascimento do compositor? Os instrumentos que utiliza? As paisagens que evoca?

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A pergunta não tem resposta simples, sobretudo quando se observa a diversidade da produção de um estado marcado por tradições tão distintas quanto a música sacra do século 18, a inventividade do Clube da Esquina e as experimentações do pop rock.

É justamente essa multiplicidade que a Orquestra Ouro Preto pretende explorar em dois concertos no Palácio das Artes. Nesta sexta-feira (20/11), estreia “Mineiridades”, que percorre diferentes períodos e linguagens da música produzida no estado. Amanhã (21/11), será a vez de “Gênesis”, encontro com o cantor e compositor João Bosco, que completou 80 anos em julho e revisita parte de sua trajetória acompanhado pela orquestra.

São dois concertos bem diferentes, mas a diversidade não é obstáculo. “Penso nela como elo”, diz o maestro Rodrigo Toffolo, diretor artístico da Orquestra Ouro Preto (OOP). “A gente se encontra na diferença”, ressalta.

Essa ideia ajuda a compreender a ideia central de “Mineiridades”, cujo repertório reúne Milton Nascimento, Lô Borges, Fernando Brant, Beto Guedes, Flávio Venturini, Paulinho Pedra Azul, Celso Adolfo, Juarez Moreira e Pato Fu, entre outros.

Rock Rural

Há espaço também para Sá e Guarabyra, que, embora não tenham nascido no estado – Luiz Carlos Sá é carioca e Guarabyra, baiano –, “são mineiros de alma e coração”, de acordo com Toffolo.

A escolha da dupla não foi à toa, pois vem estimular a reflexão sobre os limites geográficos e culturais de uma identidade musical. Para o maestro, não se trata de restringir o repertório a artistas nascidos em Minas, mas de reconhecer diferentes manifestações que, de alguma maneira, conversam com o imaginário e a produção cultural do estado.

Nesse sentido, o rock rural de Sá e Guarabyra encontra conexões com a música dos mestres de capela do século 18, as harmonias do Clube da Esquina e o pop rock mineiro. Afinal de contas, há encontros na diferença.

O concerto também marca uma decisão da própria Orquestra Ouro Preto (OOP). Conhecida por projetos dedicados a repertórios dos Beatles e de Alceu Valença, entre vários outros, ela sentiu a necessidade de se voltar para seu próprio território. “Muita gente falou: ‘Poxa, vocês tocam músicas do exterior e de Pernambuco, mas não de Minas?'”, revela Toffolo. “Pois vamos tocar”, emenda.

Serão 15 arranjos orquestrais: 14 assinados por Fred Natalino e um por Pedro Gomes. Ambos mineiros, eles procuraram traduzir para a formação sinfônica as particularidades de cada composição. Não se trata de reproduzir canções conhecidas em roupagem diferente, mas de explorar as possibilidades de interpretação oferecidas pela orquestra, alternando atmosferas, ritmos e intensidades.

Sem fronteiras

No sábado, “Gênesis” terá repertório e participação de João Bosco. O mineiro de Ponte Nova construiu trajetória que ultrapassa fronteiras regionais, combinando samba, jazz, ritmos brasileiros e africanos, harmonias sofisticadas e uma forma singular de explorar as possibilidades do violão.

Acompanhado pela OOP, ele apresenta arranjos de Nelson Ayres para “O bêbado e a equilibrista”, “Corsário”, “Bala com bala” e “De frente pro crime”, parcerias com Aldir Blanc.

Esse projeto nasceu durante a pandemia, a partir do processo colaborativo no qual o músico enviava gravações ao violão para orientar a elaboração de arranjos.

“É o repertório que a gente gravou em vídeo. Mas é um DVD que a gente nem gosta muito de ver, porque está todo mundo usando máscara. Volta todo aquele período terrível da pandemia. No entanto, não deixa de ser o registro de um tempo e de um repertório muito bonito”, diz Toffolo.

Ao reunir os dois espetáculos no mesmo fim de semana, a Orquestra Ouro Preto propõe mais do que mera sequência de apresentações. São diferentes maneiras de revisitar um patrimônio musical em permanente transformação.

De um lado, a pluralidade de autores e tradições que ajudam a compor o mosaico mineiro; de outro, a obra de um artista que carrega essa formação cultural em sua própria linguagem.

OOP sertaneja

A Orquestra Ouro Preto estreia o projeto Raiz Sertaneja em 6 de dezembro, no Sesc Palladium. A proposta é investigar as origens do gênero e levar suas composições para o universo da música de concerto, por meio de novos arranjos.

“Sertanejo é um rótulo tão amplo, não é? Uma hora, parei e pensei: ‘O que é música sertaneja?’”, diz o maestro Rodrigo Toffolo. “Tem muita coisa boa na música sertaneja.” Os ingressos já estão à venda por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), na bilheteria da casa e na plataforma Sympla.



“MINEIRIDADES”

Concerto da Orquestra Ouro Preto. Nesta sexta-feira (20/11), às 20h30, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Inteira: R$ 160 (plateia 1), R$ 140 (plateia 2) e R$ 50 (plateia superior), com meia-entrada na forma da lei, à venda na bilheteria e na plataforma Sympla. Informações: (31) 3236-7400.

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“GÊNESIS”

Orquestra Ouro Preto e João Bosco. Sábado (21/11), às 20h30, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. Últimos ingressos à venda por R$ 160 (inteira, plateia 1) e R$ 140 (inteira, plateia 2), na bilheteria e na plataforma Sympla. Meia-entrada na forma da lei. Informações: (31) 3236-7400.