Na volta ao palco, Milton Nascimento faz show acompanhado de orquestra

Milton Nascimento estará em show com a Orquestra Ouro Preto (foto: reprodução/Youtube)

Para se despedir de 2021 em grande estilo, a Orquestra Ouro Preto (OOP) transmite na noite desta quarta-feira (29/12), em seu Para se despedir de 2021 em grande estilo, a Orquestra Ouro Preto (OOP) transmite na noite desta quarta-feira (29/12), em seu canal no YouTube , um concerto no qual tem como convidado Milton Nascimento. A gravação foi realizada no Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora, onde o cantor e compositor vive.





O maestro Rodrigo Toffolo caracteriza o concerto como uma celebração dos 50 anos do Clube da Esquina, que se completam em 2022. A direção musical é assinada pelo compositor e instrumentista Wilson Lopes, e a direção geral e artística é de Augusto Nascimento, filho de Milton.









O concerto tem um total de 21 músicas. “Foi um repertório lindo, que contemplou os discos ‘Clube da Esquina’ 1 e 2”, conta Toffolo. Além da orquestra, participaram os músicos que acompanham Milton em seus shows.





Segundo o maestro, essa foi a primeira vez que Milton voltou ao palco, desde o início da pandemia, o que lhe deixa ainda mais honrado. “Acho Bituca o maior artista mineiro de todos os tempos. Ele colocou Minas Gerais e o Brasil no mundo inteiro. A música do Clube da Esquina é idolatrada não só no Brasil, mas no exterior também e de uma maneira gigantesca.”





Na opinião de Toffolo, “O ‘Clube da Esquina’ é o primeiro disco de world music” e corresponde a “essa visão de Milton à frente do tempo. Um conceito que veio muito depois, mas que, quando se escuta o ‘Clube da Esquina’, logo se vê que o disco é isso”.





Além de cantar, ele também toca violão e sanfona no concerto, segundo conta o maestro. Na banda de Milton estão Zé Ibarra (violão e vocais), Wilson Lopes (violão, guitarra e direção musical), Alexandre Ito (baixo), Christiano Caldas (piano), Widor Santiago (metais) e Lincoln Cheib (bateria).

ENSAIO

“Milton foi extremamente gentil conosco. Fizemos um ensaio longo, de quase quatro horas, das 17h às 22h, repassando todas as músicas com ele. Quando ele cantou ‘Clube 2’, foi um choro geral”, conta Toffolo.





Os instrumentistas da orquestra aproveitaram a chance de estar perto de um ídolo. O maestro disse ter dado o tom da descontração ao encontro, brincando com os músicos, ao dizer: “Você estica a mão e encosta em Milton Nascimento”. Ele aponta a particularidade da voz de Bituca, que “sabe o peso de cada palavra e a tensão de cada respiração. Tem a questão da expressividade que é ter o compositor cantando”.





O maestro revela que tem planos de fazer um CD com o áudio do concerto, no próximo ano. “Queria muito deixar um agradecimento ao Augusto, filho do Milton, que foi sensível ao estar junto conosco nesse projeto. A direção geral é dele. Acho que foi uma pessoa que soube dar a importância de Milton voltar aos palcos, com a segurança que tínhamos no momento, com todos vacinados e fazendo os testes diariamente, antes de adentrar no teatro.”