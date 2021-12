Ícone da cultura belo-horizontina, copo Lagoinha ganha exposição

Mostra "Lagoinha" celebra o tradicional copo usado para beber cerveja (foto: Libertas Coletivo de Artes/DIVULGAÇÃO)







Se em outros estados brasileiros o copo ficou conhecido como Americano, em Belo Horizonte, recebeu o nome de Lagoinha, homônimo ao boêmio bairro da capital, usado principalmente nos bares entre a Rua Itapecerica e a Avenida do Contorno.



A história detalha que o dono de um dos bares, conhecido por Seu Quinquin, mostrava aos clientes a resistência do produto, batendo o copo no balcão. Não demorou muito para que o Lagoinha se tornasse o copo preferido pelos amantes de cerveja.



O modelo já foi copiado, teve versão com capacidade maior e representou o design brasileiro quando foi exposto no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMa. Em 2019, os belo-horizontinos fizeram uma campanha junto ao fabricante para que o copo também fosse reconhecido pelo nome Lagoinha. A petição foi aceita. A mostra segue até 30 de janeiro, no Agosto Butiquim. Mais informações: www.libertascoletivodeartes.com.br.