Música de games: Orquestra Ouro Preto faz concerto com Piano Que Toca

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Trilhas sonoras de videogames ganham versão orquestral em apresentação da Orquestra Ouro Preto no dia 20 de setembro, às 11h. O concerto terá a participação do pianista Antonio Vaz Lemes, criador do projeto “Piano Que Toca”.

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Sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo, o concerto acontece no Sesc Palladium, em Belo Horizonte. A performance explora arranjos para piano e orquestra de composições que marcaram gerações de jogadores.

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O repertório revisita clássicos como "The Legend of Zelda", "Super Mario", "Dark Souls" e "Castlevania". Também fazem parte da seleção temas de "Sonic", "Donkey Kong Country" e "Hollow Knight".

“A música dos games faz parte do imaginário de diferentes gerações e tem um poder de conexão imenso”, afirma Toffolo. Ele destaca a emoção do público ao ouvir um tema que marcou sua vida com a força de uma orquestra.

O pianista Antonio Vaz Lemes é conhecido por seu projeto PianoQueToca, que democratiza o acesso à música de concerto. Seu trabalho dialoga com a cultura pop, animes e jogos eletrônicos, levando o piano a novas plateias nas redes sociais e nos palcos.

Reconhecido pela revista inglesa "Gramophone" como “um Pollini latino-americano”, Antonio une técnica, emoção e uma linguagem próxima ao público digital.

A apresentação faz parte da série Domingos Clássicos. O projeto da Orquestra Ouro Preto aproxima o público da música de concerto com ingressos a preços populares, reafirmando o compromisso com a formação de novas plateias.

Serviço

Orquestra Ouro Preto convida Antonio Vaz Lemes: Geek Experience

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Data: 20 de setembro

Horário: 11h

Local: Sesc Palladium - Rua Rio de Janeiro, 1046, Centro - Belo Horizonte, MG

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: A preços populares no Sympla e na bilheteria do teatro