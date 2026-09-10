Música de games: Orquestra Ouro Preto faz concerto com Piano Que Toca
Apresentação celebra trilhas de Zelda, Mario e Sonic com arranjos para piano e orquestra
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Trilhas sonoras de videogames ganham versão orquestral em apresentação da Orquestra Ouro Preto no dia 20 de setembro, às 11h. O concerto terá a participação do pianista Antonio Vaz Lemes, criador do projeto “Piano Que Toca”.
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Sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo, o concerto acontece no Sesc Palladium, em Belo Horizonte. A performance explora arranjos para piano e orquestra de composições que marcaram gerações de jogadores.
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O repertório revisita clássicos como "The Legend of Zelda", "Super Mario", "Dark Souls" e "Castlevania". Também fazem parte da seleção temas de "Sonic", "Donkey Kong Country" e "Hollow Knight".
“A música dos games faz parte do imaginário de diferentes gerações e tem um poder de conexão imenso”, afirma Toffolo. Ele destaca a emoção do público ao ouvir um tema que marcou sua vida com a força de uma orquestra.
O pianista Antonio Vaz Lemes é conhecido por seu projeto PianoQueToca, que democratiza o acesso à música de concerto. Seu trabalho dialoga com a cultura pop, animes e jogos eletrônicos, levando o piano a novas plateias nas redes sociais e nos palcos.
Reconhecido pela revista inglesa "Gramophone" como “um Pollini latino-americano”, Antonio une técnica, emoção e uma linguagem próxima ao público digital.
A apresentação faz parte da série Domingos Clássicos. O projeto da Orquestra Ouro Preto aproxima o público da música de concerto com ingressos a preços populares, reafirmando o compromisso com a formação de novas plateias.
Serviço
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Data: 20 de setembro
Horário: 11h
Local: Sesc Palladium - Rua Rio de Janeiro, 1046, Centro - Belo Horizonte, MG
Duração: 60 minutos
Classificação: Livre
Ingressos: A preços populares no Sympla e na bilheteria do teatro