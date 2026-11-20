Três eventos ao ar livre estão previstos para este fim de semana na capital mineira. A Mostra Japão ocupa a Praça do Papa desta sexta-feira (20/11) a domingo, o Water Lantern Festival será realizado no sábado (21/11), no Parque Ecológico da Pampulha, e o Let’s Dance BH tem a Praça da Assembleia como endereço, também no sábado.

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A Mostra Japão prevê atrações de música, dança tradicional japonesa e exibição de tambores japoneses (taiko). O evento também abre espaço para a criatividade e a cultura pop, com o concurso cosplay, além de feiras de artesanato, bazares e produtos orientais.



“Saímos de São Paulo pela primeira vez para nos apresentarmos para os mineiros”, diz a coordenadora da mostra, Roseli Kanashiro. O evento é gratuito, com entrada solidária (1 kg de alimento não perecível). “Com a gastronomia oriental, o público poderá saborear pratos como yakisoba, sushi, sashimi, tempurá, okonomiyaki, hot roll, poke, corn dog, além de pratos da culinária coreana, como bibimbap, bulgogi, tteokbokki, mandu e frango coreano, entre outras delícias”, diz Roseli.



Ela ressalta que no palco estarão grandes artistas do cenário nipo-brasileiro, como Joe Hirata, Paula Hirama, Isa Toyota, Akemi Okamoto, Fábia e Norton Miasake, Sergio Tanigawa e Luis Yabiku, entre outros. “Teremos também uma atração internacional vinda de Okinawa, no Japão, que é o cantor Masa”, conta.



Também pela primeira vez em BH, o Water Lantern Festival, inspirado nos festivais de lanternas da Tailândia, prevê música ao vivo, gastronomia, artesanato e atividades para a família. O gerente de projetos Matheos Cyrino afirma que cada participante montará e personalizará a própria lanterna. “A pessoa escreve desejos e homenagens e, ao pôr do sol, solta a lanterna nas águas da lagoa, formando uma grande instalação de luz”, afirma.



Matheos ressalta que as lanternas são de papel de arroz com LED e de baixa potência e todo o material será recolhido depois do evento. “O Water Lantern é um festival que dura entre cinco e seis horas, no período da tarde. Escolhemos o Parque Ecológico da Pampulha porque sabemos da importância dele e o quão é especial para a cidade. O importante é reunir as pessoas que gostamos para um dia de bem-estar, de manifestação, de agradecimento, de gratidão e de muitos sonhos também.”



Por sua vez, a Praça da Assembleia sedia a primeira edição do Let's Dance, evento voltado para sucessos dançantes das décadas de 1980 e 1990. “Teremos um momento dançante para as pessoas dançarem coladinho, para tentarem reviver o período e ainda mostrar para as novas gerações que, acredito, não saberem o que é isso”, diz o produtor Amaury Sodré.



“E teremos também dançarinos explicando para os casais passos de dança”, avisa. Ele diz ainda que haverá uma estrutura gastronômica, com comidas, chope, drinques e vinhos. “A comida é bem variada, com as barracas oferecendo espetinhos, pastéis, empanadas, massas e tropeiro, entre outros pratos.” As bandas Black Soul e Lira Club respondem pelos shows.



MOSTRA JAPÃO

Desta sexta (20/11) a domingo, das 11h às 22h, na Praça do Papa (Avenida Agulhas Negras, s/n, Mangabeiras). Entrada mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (ingresso solidário).



WATER LANTERN

Neste sábado (21/11), a partir das 15h, no Parque Ecológico da Pampulha. Ingressos a partir de R$ 89 pelo site https://latam.waterlanternfestival.com/belo-horizonte.

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LET'S DANCE BH

Neste sábado (21/11), das 14h às 22h, na Praça da Assembléia (Praça Carlos Chagas, s/n, Santo Agostinho). Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla.