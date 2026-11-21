Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Carlos Bolsonaro (PL-RJ), eleito senador por Santa Catarina, afirmou neste sábado (21/11) que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), poderá passar pela décima cirurgia desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

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“As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada de Adélio”, escreveu nas redes sociais.

Jair Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília (DF), com uma obstrução parcial, mas “quase total”, do intestino delgado. Segundo Carlos, o ex-presidente passou por uma madrugada de intenso mal-estar, com episódios de vômito, distensão abdominal e dores.

Em uma publicação acompanhada de uma foto do pai, Carlos relatou que Bolsonaro precisou utilizar novamente uma sonda nasogástrica, introduzida pelo nariz até o estômago. De acordo com o vereador, o procedimento permitiu retirar quase um litro de resíduos alimentares durante a madrugada. A sonda deverá ser mantida.

“Não quero mencionar o que ele balbuciava enquanto a utilizavam inicialmente, mas fica cravado em minha mente. Nos momentos mais difíceis deste processo, já houve mais de 1 litro de vômito e sucção contínua via sonda em períodos agudos de mal-estar”, escreveu.

Carlos também afirmou que os sintomas voltam a se manifestar quando passam os efeitos dos medicamentos. Segundo ele, a barriga do ex-presidente volta a distender, as dores aumentam e os soluços persistem. O vereador demonstrou preocupação com o risco de broncoaspiração e desidratação.

“Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite”, declarou.

Ainda na publicação, Carlos pediu apoio aos seguidores e afirmou que a situação é especialmente difícil por causa da condenação do pai. Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre pena em casa.

“Isso tudo acontecendo com um Homem condenado a 27 anos de prisão sem ter cometido crime algum, enquanto criminosos mandam e desmandam no que sobrou de nosso país”, escreveu.

Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final. Não quero mencionar o que ele balbuciava enquanto a utilizavam inicialmente , mas fica cravado em minha mente. Nos momentos mais difíceis deste processo, já houve mais de 1 litro de vômito e sucção contínua via sonda em períodos agudos de mal-estar. Nesta gangorra, quando os efeitos dos medicamentos passam, a ânsia de vômito visivelmente volta, a barriga novamente distende, as dores se avolumam com os soluços e a preocupação com broncoaspiração aumenta, além da desidratação que podem decorrer em outros problemas que se tornam mais graves. Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite. As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada de Adélio. Hoje pela manhã, mais exames e, posteriormente, os médicos irão se pronunciar. Como aguentar isso? Por favor, minimizem sua dor e mantenham sua mente. A missão do sistema bilateral ainda não foi concluída e, se Deus quiser, não será! Isso tudo acontecendo com um Homem condenado a 27 anos de prisão sem ter cometido crime algum, enquanto criminosos mandam e desmandam no que sobrou de nosso país. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 21, 2026

Quadro de saúde

Durante coletiva de imprensa no Hospital DF Star, o médico Brasil Caiado afirmou que uma tomografia do abdômen identificou comprometimento do intestino delgado, com sinais de inflamação. O exame apontou uma obstrução parcial, descrita pelo médico como “quase total”.

Segundo Caiado, as primeiras 24 horas de internação serão fundamentais para definir a condução do tratamento. A possibilidade de uma cirurgia ainda existe, mas não há confirmação de que o procedimento será necessário.

O médico também afirmou que Bolsonaro vinha apresentando um quadro de saúde estável nos últimos meses.

O ex-presidente convive com complicações decorrentes da facada sofrida em 2018. Desde então, passou por diferentes procedimentos cirúrgicos e apresenta episódios de dores abdominais, obstrução intestinal e crises de soluço.

Michelle retorna ao Brasil

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), eleita senadora, informou que conversou com Caiado e que retornará ao Brasil na madrugada deste sábado (21/11).

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Ela está em Israel, onde participa de uma viagem com um grupo de evangélicos durante um período de descanso. “Intercedam por nós. Que Deus nos ajude e que não seja nada grave”, escreveu.