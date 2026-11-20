FOLHAPRESS - Candidata a presidente do Senado, Tereza Cristina (PP-MS) afirma que a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) disse ficar muito feliz por ter uma mulher na briga pela vaga.

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Tereza afirma que não pediu o voto de Michelle e que as duas conversaram muito rapidamente. "Ela me disse que ficava muito feliz de ter uma mulher candidata", diz a ex-ministra da Agricultura em entrevista à Folha.

"Vocês sabem a trajetória da Michelle, eu acompanhei desde que ela era primeira-dama, eu vi o crescimento político dela. Ela transformou o PL Mulher, ela andou esse país todo trazendo mulheres para se filiar, se candidatar", relata Tereza.

Tereza e o senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmam haver um combinado entre os dois para que apenas aquele com mais chances de derrotar o atual presidente, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), coloque seu nome na disputa, que ocorrerá em 1º de fevereiro.

O voto de Michelle ainda é considerado um mistério. A ex-primeira-dama faltou ao lançamento da candidatura de Marinho e alegou que preparava o almoço do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no horário.

Procurada pela Folha, a assessoria de Michelle Bolsonaro informou que a senadora eleita está viajando e que não seria possível consultá-la sobre o assunto.

Também disse que ela não declarou voto a ninguém. Ela aguarda que seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), possa conversar com os dois candidatos de seu campo político -Tereza e Rogério Marinho (PL-RN). Depois disso, de acordo com a assessoria, Michelle e Jair Bolsonaro discutirão apoio a alguém. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes barrou visitas dos dois senadores a Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

A decisão da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) de apoiar Tereza abertamente também levantou a suspeita de que a ex-primeira-dama possa fazer mesmo.

"Quem me deu o voto foi a Damares. Damares tem dito e tem me defendido nas redes sociais, comprado briga. Eu falei para ela até: 'Calma, Damares, o mundo não vai acabar'", brinca Tereza.

"A Damares está fechada porque ela também defende uma mulher. E que não é por ser mulher, é porque seria um simbolismo ter uma mulher depois de 200 anos. O Senado nunca conseguiu colocar uma mulher na cadeira de presidente", completa.

Ao menos desde a redemocratização, o cargo mais alto ocupado por uma mulher no Senado foi o de vice-presidente, com Marta Suplicy (PT-SP), em 2011, na presidência de José Sarney (MDB-AP), então senador.

Marta deixou a vice-presidência em setembro do ano seguinte ao ser indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para o Ministério da Cultura. A vaga no Senado foi ocupada, então, por um homem: Anibal Diniz (PT-AC).

Bancada feminina

Puxada pela eleição de parlamentares de direita, a bancada feminina terá o maior número de mulheres da história no ano que vem: 18. Em outubro, foram eleitas 12 senadoras, recorde de participação feminina. No início de 2023, eram dez senadoras -quatro eleitas e seis remanescentes.

Em entrevista à Folha, Tereza afirma que o único combinado com Marinho é o de desistir da disputa, caso ele tenha mais chances de derrotar Alcolumbre. A senadora diz que o plano dela é ser presidente no ano que vem, e não na eleição seguinte, daqui a três anos.

"Eu ouço muitos dizerem: 'O Rogério Marinho pode fazer esse acordo de ser um agora e o outro daqui a dois anos'. Por que não pode ser o contrário, então? Eu agora e o Rogério depois?", afirma Tereza.

"Hora nenhuma eu falei para o Rogério Marinho que eu quero ser a próxima, se não for agora. Estou trabalhando para ser agora. Ou ele ou eu, quem tiver melhores condições. A CCJ [Comissão de Constituição e Justiça], por exemplo, eu posso oferecer ao Rogério Marinho. A mesma coisa que ele tem eu tenho."

Tereza afirma que também não houve qualquer acerto com Alcolumbre para sucedê-lo, em uma eventual reeleição. A ex-ministra afirma que isso não passa pelo radar dela e que, se for procurada por Alcolumbre, vai discutir a situação abertamente com os colegas que pretendem apoiá-la.

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"Eu nunca fui procurada pelo Davi para isso [algum acordo]. Acho que, se acontecer isso, é claro que a gente vai ouvir e pesar. Se esse apoio pode acontecer, eu vou discutir isso claramente com os meus pares, com aqueles votos que eu tenho. Hoje isso não passa pelo meu radar. Hoje, na verdade, o nosso oponente é Davi Alcolumbre, meu e do Rogério", diz.