Gleidson Azevedo (Republicanos), deputado federal eleito por Minas Gerais, aproveitou o hype do lançamento do jogo GTA 6 para "cutucar" o Governo Lula nesta quinta-feira (19/11) em suas redes sociais.

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A ideia foi comparar quantas horas é preciso trabalhar para comprar o joguinho em diferentes países. No Brasil, ele é vendido entre R$ 449,90 e R$ 549,90, a depender da edição.





De acordo com Gleidson, no Brasil é necessário trabalhar 61 horas para adquirir o lançamento GTA 6. Enquanto isso, em Portugal trabalha-se 12,6 horas, nos Estados Unidos, 11 horas, na Alemanha, 5,8 horas, e na Austrália, 4,9 horas.

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“Quantas horas você precisa trabalhar para comprar GTA 6? No Brasil do Lula, são mais de 60 horas de trabalho. O brasileiro trabalha cada vez mais, mas seu dinheiro compra cada vez menos”, diz a postagem no Instagram.



O deputado eleito não explicou os critérios usados para fazer essas contas, nem se nos demais países o salário é mais alto ou o jogo custa menos.



