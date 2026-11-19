O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), governador eleito de Minas Gerais, utilizou as redes sociais para divulgar um vídeo gravado no apartamento funcional onde reside em Brasília. O parlamentar transformou o próprio imóvel em cenário para demonstrar sua oposição aos gastos orçamentários do Senado Federal.

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Na gravação, Cleitinho contesta a liberação de valores que alcançam até R$ 80 mil a título de auxílio-mudança. A principal crítica se dirige aos parlamentares reeleitos que continuam em Brasília e, por permanecerem na capital federal, não precisam realizar a transferência de residência.

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Questionamento sobre repasses duplicados

Conforme explicou Cleitinho, deputados federais e senadores recebem cerca de R$ 40 mil ao final de seus mandatos. Essa verba serve para custear o retorno aos estados de origem. O motivo de insatisfação ocorre porque congressistas reeleitos para o Congresso Nacional também podem receber o pagamento.

Durante a gravação no apartamento, o senador condenou o pagamento dobrado desse benefício. “Para quê auxílio-mudança?”, afirmou. “Tem alguns senadores que foram reeleitos e que vão receber duas vezes”, criticou.

Gastos com reformas funcionais

Cleitinho também direcionou questionamentos aos gastos que o Senado realiza para a substituição de móveis e para a reforma das unidades funcionais. Em sua manifestação, o parlamentar avaliou que pagar uma ajuda de custo milionária não faz sentido quando a própria Casa já investe na renovação contínua dos imóveis.

A ajuda de custo denominada auxílio-mudança é paga tanto no início quanto no encerramento de cada mandato para senadores e deputados federais. O benefício equivale exatamente ao montante de um salário mensal recebido pelo parlamentar.

A regra do benefício visa cobrir despesas de transporte e transferência de domicílio para Brasília no começo do período legislativo, além de assegurar o custeio da viagem de volta ao estado de origem ao término dos trabalhos.

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