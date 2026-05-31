Cleitinho reage a Zema sobre taxar formados em universidades federais

Cleitinho reage a Zema e propõe taxa de 10% sobre salário de políticos

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) reagiu neste domingo (31/5) à proposta do ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), de cobrar uma taxa de 1% sobre a remuneração de profissionais formados em universidades públicas federais. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar mineiro defendeu que políticos eleitos com recursos dos fundos eleitoral e partidário sejam obrigados a devolver 10% dos salários aos cofres públicos.

A manifestação ocorre após Zema defender, em entrevista ao Grupo ND, a criação de uma contribuição destinada a ex-alunos de universidades federais. Segundo o ex-governador, a cobrança seria uma forma de compensar os investimentos públicos feitos na formação dos estudantes.

Ao comentar a ideia, Cleitinho argumentou que a lógica deveria ser aplicada, antes, aos agentes políticos que utilizam recursos públicos para financiar campanhas eleitorais. “Para fazer campanha tem que ter dinheiro público, tem que ser financiado com dinheiro público. Então, se ganhou a eleição com dinheiro público, assim que receber o salário será taxado em 10%”, afirmou o senador.

Na publicação, o parlamentar também cobrou apoio de outros políticos à medida e citou diretamente Zema, sugerindo que o ex-governador apoiasse a proposta. Cleitinho sustentou que estudantes e trabalhadores geram riqueza para o país, enquanto os políticos representam despesas para o poder público.

“O estudante, assim que ele forma, ele arruma um trabalho para ele. Ele vai trabalhar e vai pagar imposto para manter isso aqui. Inclusive tem que pagar milhões para político fazer campanha. Então, na verdade, quem está sendo financiado com dinheiro público são os políticos”, declarou.

O senador também utilizou a discussão para criticar o volume de recursos destinados ao Fundo Eleitoral. Segundo ele, os valores reservados para as eleições de 2026 poderiam ser direcionados para áreas consideradas prioritárias, como a saúde pública.

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Cotado para disputar o governo de Minas Gerais, cargo ocupado pelo herdeiro político de Zema, Mateus Simões (PSD), Cleitinho ainda não confirmou oficialmente uma candidatura ao Palácio Tiradentes. O senador, no entanto, tem sido alvo de investidas do PL.