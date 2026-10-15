Cleitinho Azevedo se emociona e passa mal no Senado

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) se emocionou e passou mal durante discurso no plenário do Senado Federal nesta quarta-feira (14/10). Após criticar a escala de trabalho 6x1 e comparar as condições de trabalhadores e parlamentares, ele foi atendido pela equipe médica da Casa, com queixa de mal-estar.

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Em nota, a assessoria do senador informou que ele apresentou um pico de pressão arterial e frequência cardíaca um pouco elevada. Cleitinho passou por exames de eletrocardiograma e de enzimas cardíacas, que tiveram resultados normais. Após receber medicação, hidratação e apresentar melhora, foi liberado em bom estado, com orientação de repouso.

Durante o pronunciamento, o senador criticou as condições de trabalho da população e os benefícios oferecidos aos parlamentares. Ele argumentou que trabalhadores que recebem um salário de R$ 1,6 mil precisam cumprir jornadas extensas, enquanto o Congresso Nacional, segundo ele, passou meses sem atividades regulares.

“Por que que eu sempre lutei pelo fim da escala 6 por 1? Porque político não tem moral para falar, político não trabalha. A verdade é essa”, afirmou.

Cleitinho também questionou as diferenças entre os benefícios disponíveis para trabalhadores e parlamentares, citando auxílio-alimentação e plano de saúde. O senador defendeu que o Congresso deve reconhecer o papel dos trabalhadores e dos empresários na economia.

Despedida do Senado

Ao final do discurso, Cleitinho disse que poderia estar fazendo sua última fala na Casa, em referência à eleição para o governo de Minas Gerais. Nesse momento, a voz do parlamentar ficou embargada ao agradecer à família, aos assessores e aos eleitores.

Ele mencionou a morte do pai e do irmão Matheus, além da esposa e dos filhos, e atribuiu a trajetória política à fé e ao apoio de pessoas próximas.

“Talvez possa ser a minha última fala aqui no Senado”, declarou. O senador afirmou que a passagem pela Casa foi uma experiência de aprendizado com parlamentares de diferentes posições políticas.

Cleitinho também falou sobre a eleição para o governo mineiro e lembrou que trabalhava vendendo verduras antes de entrar na política. Ele disse que pretende formar uma equipe para administrar o estado a partir de janeiro e prometeu trabalhar pela pacificação política.

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“Se a minha vida transformou, eu quero falar para o povo mineiro, vai ter erro durante equívoco, vai ter falha, mas vai ter mais acerto, porque eu sou temente a Deus”, afirmou.