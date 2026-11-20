O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), elogiou integrantes do partido Missão, originado do Movimento Brasil Livre (MBL), durante sua participação no Flow Podcast, nesta quinta-feira (19/11).

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Cleitinho citou o deputado federal Kim Kataguiri, o ex-deputado estadual por São Paulo Arthur do Val (que foi cassado e está inelegível) e Renan Santos, que concorreu à Presidência da República. O senador disse que esses nomes estão entre os melhores políticos do Brasil.





A afirmação veio quando Cleitinho falava do seu jeito de atuar. “Quantos políticos como eu vão ter coragem de vir aqui e falar? Sabe quem eu vejo fazendo isso?”, disse Cleitinho, concluindo com a trinca do Missão.





Ainda assim, o senador não deixou de observar que os políticos do partido sempre o criticam: “Metem o bambu em mim, viu? Mas eu tenho que reconhecer: são os melhores políticos que tem no Brasil.”

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Sobre a campanha de Renan Santos, Cleitinho afirmou que foram as melhores propostas para o Brasil, mas que, talvez, o candidato não estava preparado para ser presidente por falta de maturidade e pela forma agressiva de se comunicar. Vale citar que o senador do Republicanos declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais.



