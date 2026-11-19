PF pede apuração sobre ministros do STF citados em mensagens de Vorcaro
Polícia Federal encaminhou relatórios ao presidente da Corte, Edson Fachin, com informações envolvendo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça
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A Polícia Federal solicitou a apuração de informações relacionadas a quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) cujos nomes aparecem em mensagens extraídas dos celulares do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.
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Os documentos envolvem Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça e foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, nesta quinta-feira (19).
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De acordo com fontes na corporação, Mendonça foi incluído em uma versão mais recente dos relatórios. O material foi entregue inicialmente a Fachin pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, na noite de quarta-feira (18).
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Ao todo, a corporação produziu dez relatórios. Quatro foram remetidos à PGR para análise, enquanto os outros seis foram arquivados por não apresentarem elementos considerados relevantes para uma eventual investigação criminal.
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Agora, caberá ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, examinar o conteúdo e decidir se existem fundamentos para solicitar a abertura de procedimentos investigativos ou a realização de diligências adicionais. O prazo estabelecido para a manifestação é de 15 dias.