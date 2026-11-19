A Polícia Federal solicitou a apuração de informações relacionadas a quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) cujos nomes aparecem em mensagens extraídas dos celulares do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

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Os documentos envolvem Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça e foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, nesta quinta-feira (19).

De acordo com fontes na corporação, Mendonça foi incluído em uma versão mais recente dos relatórios. O material foi entregue inicialmente a Fachin pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, na noite de quarta-feira (18).

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Ao todo, a corporação produziu dez relatórios. Quatro foram remetidos à PGR para análise, enquanto os outros seis foram arquivados por não apresentarem elementos considerados relevantes para uma eventual investigação criminal.

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Agora, caberá ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, examinar o conteúdo e decidir se existem fundamentos para solicitar a abertura de procedimentos investigativos ou a realização de diligências adicionais. O prazo estabelecido para a manifestação é de 15 dias.