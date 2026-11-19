O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tratou das discussões sobre o ajuste fiscal durante reunião realizada nesta quinta-feira (19/11). O pronunciamento ocorreu no mesmo encontro oficial em que Lula assinou o decreto do governo responsável por regulamentar a transição e a implementação do fim da escala 6×1.

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O presidente que estava nas Filipinas em visita diplomática quando foi avisado de uma ‘confusão’ no Brasil envolvendo um ‘PL que tava sendo votado no senado para dar possibilidade do orçamento brasileiro dar conta do recado ano que vem.’

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“Alguns companheiros, possivelmente por falta de informação completa, ou por falta de discussão, não entenderam. O dado concreto é o seguinte: enquanto eu for presidente da República, não haverá diminuição dos direitos que o povo brasileiro conquistou nesse país”, afirmou Lula. “Não há hipótese. Eu sei que muita vez o mercado reclama, muita vez o mercado também tá interessado em fazer as reivindicações dele. O mercado quer que a gente tenha um controle fiscal, mas não é o mercado que deseja o controle fiscal, quem deseja o controle fiscal sou eu. Quem deseja economia séria sou eu. Quem tem que ter responsabilidade fiscal é o governo. E nós já temos muita experiência para mostrar que temos responsabilidade fiscal nesse país.”

O presidente ainda complementou que tem visto pessoas e jornais especulando sobre suas indicações a ministro. “Eu nunca conversei com ninguém sobre ministro, é uma coisa minha”, rebateu ele, “Ninguém vai indicar ninguém pela imprensa, nem vai tirar, nem vai colocar.”

A iniciativa do ajuste fiscal — que integra as ações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltadas a reforçar o controle das contas públicas antes do início do próximo mandato — tem provocado debates não só entre a população, mas entre os parlamentares do país. O próprio partido do presidente enfrenta divergências internas quanto ao apoio à medida.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.