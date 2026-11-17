O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta terça-feira (17/11) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atuará em bloco para concluir a votação do projeto de ajuste fiscal no Congresso Nacional. Após reunião com lideranças governistas, o petista tentou minimizar as divergências internas sobre a proposta e assegurou que há votos suficientes para derrubar os quatro destaques apresentados ao texto no Senado.

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"Estamos unificados, é ordem unida do governo. Vamos trabalhar para unificar as bancadas. Para nós, é absolutamente legítimo o debate interno que a esquerda está fazendo", declarou Guimarães, em conversa com jornalistas. O ministro também rechaçou a existência de uma crise na base aliada.

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"Não tem crise, tem divergências, como acontece sempre na esquerda. Nós estamos conversando, dialogando, e com muita tranquilidade e naturalidade", acrescentou. A ofensiva ocorre após críticas de parlamentares do próprio PT à condução da proposta pela equipe econômica. Guimarães afirmou que o Executivo pretende concluir a análise no Senado e encaminhar imediatamente a matéria à Câmara dos Deputados.

Segundo ele, há um compromisso do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de colocar o texto em votação ainda hoje. Questionado sobre o risco de alterações pelos deputados, respondeu: "Zero".

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O principal desafio está na derrubada dos quatro destaques que podem modificar pontos da proposta. Guimarães afirmou que o ministro Bruno Moretti ficará à disposição das lideranças para negociar eventuais ajustes, mas indicou que o governo não aceitará mudanças consideradas essenciais. "Tem destaque que não dá para aceitar porque ele se constitui a espinha dorsal do projeto, como é a história da compensação", repisou.