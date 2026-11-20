Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília, na tarde desta sexta-feira (20/11). O encaminhamento hospitalar ocorreu após o político sentir fortes dores abdominais e apresentar mal-estar.

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A ida ao hospital foi confirmada publicamente por Carlos Bolsonaro (PL) em mensagem veiculada nas redes sociais. O filho relatou a debilitação física do pai e relacionou a condição atual às circunstâncias em que ele se encontra.

Em sua manifestação sobre o quadro, Carlos declarou: “Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais. É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um antigo militante do PSOL, braço do PT, e que sua saúde se debilita a cada dia estando aprisionado devido à sua falta de mobilidade e à tortura psicológica sofrida diariamente”.

Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais. É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um antigo militante do PSOL, braço do PT, e que sua saúde se debilita a cada dia estando aprisionado devido à sua falta de mobilidade e à tortura psicológica sofrida diariamente. O objetivo ainda é matar Jair Bolsonaro. De um jeito ou de outro. E o pior: o único filho que Moraes permite que chegue perto, duas vezes por semana somente por duas horas, sou eu, e não posso estar ao seu lado nesse momento. Não tenho palavras nem sentimentos para descrever esse sujeito! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026





Autorização para acompanhamento

A ex-primeira-dama e senadora eleita pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL) costuma acompanhá-lo nas idas ao hospital, tanto em ocorrências de emergência quanto na execução de exames. Ela não pôde estar presente desta vez por estar em viagem a Israel.

Em razão da ausência de familiares na unidade de saúde da capital federal, Carlos solicitou permissão formal para permanecer junto ao ex-presidente durante o atendimento médico no DF Star.

Após ter o pedido deferido, ele informou a atualização: “Como não há familiar no hospital, foi solicitado que eu pudesse acompanhá-lo até segunda ordem e o pedido foi aceito. Em direção ao local e mantenho todos informados”.

Críticas a medidas judiciais

Carlos também aproveitou as publicações para protestar contra a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), questionando as restrições que incidem sobre o ex-mandatário e o controle das visitas.

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Ao contestar o tratamento direcionado ao pai, Carlos afirmou: “O objetivo ainda é matar Jair Bolsonaro. De um jeito ou de outro. E o pior: o único filho que Moraes permite que chegue perto, duas vezes por semana somente por duas horas, sou eu, e não posso estar ao seu lado nesse momento. Não tenho palavras nem sentimentos para descrever esse sujeito!”