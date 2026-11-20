Jair Bolsonaro é levado a hospital após sentir dores abdominais
Informação foi confirmada pelo filho e senador eleito, Carlos Bolsonaro, por meio de publicação no X (antigo Twitter)
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O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido para um hospital nesta sexta-feira (20/11), após sentir dores abdominais. A informação foi confirmada pelo filho Carlos Bolsonaro, em publicação na rede X (antigo Twitter). Segundo fontes consultadas pelo Correio Braziliense, a situação poderia estar ligada ao coração do ex-presidente.
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Carlos usou o espaço para criticar o tratamento dado ao pai pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
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"Como não há familiar no hospital, foi solicitado que eu pudesse acompanhá-lo até segunda ordem, e o pedido foi aceito. Em direção ao local e mantenho todos informados!", disse em outra postagem.
Como não há familiar no hospital, foi solicitado que eu pudesse acompanhá-lo até segunda ordem e o pedido foi aceito. Em direção ao local e mantenho todos informados! Até!— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026
A Polícia Militar do Distrito Federal prestou apoio de segurança e escolta no deslocamento do ex-presidente Jair Bolsonaro até o Hospital DF Star, na Asa Sul. "A solicitação ocorreu após avaliação realizada pelo médico particular, Dr. Brasil Caiado, que compareceu ao local e constatou a necessidade de encaminhamento para atendimento hospitalar", disse o pronunciamento
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A corporação esclareceu que sua atuação restringiu-se exclusivamente ao apoio operacional durante o trajeto.