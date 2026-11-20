Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) e o vice-governador eleito Luís Eduardo Falcão (Republicanos) tomam posse em 6 de janeiro de 2027. A menos de dois meses do início do mandato, o senador revela, aos poucos, convites e nomes que farão parte do secretariado para governar Minas Gerais e enfrentar as dívidas, os encargos e as expectativas dos mineiros.

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Um dos primeiros nomes confirmados no próximo governo foi o de Thiago Toscano, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

Para aceitar o convite feito em outubro, Toscano precisou deixar a presidência da mineradora Itaminas. “Encerro este ciclo satisfeito do que realizamos, grato por tudo o que vivi e a certeza de que o verdadeiro legado de uma liderança está naquilo que permanece depois dela”, escreveu.

Embora o nome já esteja confirmado, a estrutura da pasta que ficará sob sua responsabilidade ainda está sendo definida. A proposta é reunir as áreas econômica, de gestão, de novos negócios e de atração de investimentos. A reestruturação do Estado deve ser uma das prioridades do próximo governo diante da situação fiscal de Minas Gerais.

O ex-prefeito de Betim e deputado estadual eleito Vittorio Medioli (PL) também aceitou o convite do governador eleito e será secretário de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Novo escalão



Além do secretariado, outros cargos estratégicos da administração estadual também já têm mudanças confirmadas. O engenheiro Otto Levy aceitou o convite para presidir a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) no governo de Cleitinho. Para assumir a estatal, Levy deixou o cargo de diretor na CSN Mineração.

Em declarações anteriores, Cleitinho se posicionou contra a venda da companhia. Em outubro, ao responder a um comentário nas redes sociais sobre uma possível privatização, questionou por que venderia uma empresa que dá lucro e afirmou que pretende fiscalizar a destinação dos resultados financeiros da estatal.

Em janeiro de 2019, Levy assumiu a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no primeiro governo de Romeu Zema (Novo). Permaneceu no cargo até abril de 2021, período em que participou das negociações com a mineradora Vale que culminaram no acordo de reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, assinado em fevereiro daquele ano.

Uma das escolhas que repercutiram nas redes sociais foi a da nova cúpula da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Na terça-feira (17/11), o governador eleito anunciou os nomes dos três coronéis que assumirão postos estratégicos na corporação: Ralfe Veiga de Oliveira será o comandante-geral; Israel Calixto Júnior ficará à frente do Estado-Maior; e Leandro Coura Mafra assumirá o Gabinete Militar do Governador.

Cleitinho destacou o enfrentamento às facções criminosas como uma das prioridades de sua gestão e afirmou que os futuros comandantes terão autonomia para atuar no combate ao crime organizado.

Com a mudança, a coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, primeira mulher a ocupar o comando-geral da corporação, deixará o cargo em janeiro de 2027. Ela assumiu a posição em maio deste ano, por escolha do governador Mateus Simões (PSD). Nas redes sociais, usuários lamentaram a decisão e destacaram a trajetória de Cleide no Tático Móvel e no combate à violência doméstica.

O governador eleito Cleitinho Azevedo anunciou três coronéis para integrar a cúpula da Polícia Militar de Minas Gerais a partir de 2027 Instagram/Reprodução

Cleitinho também anunciou o procurador de carreira Danilo Antônio de Souza Castro para comandar a Advocacia-Geral do Estado (AGE). À frente da AGE, será responsável pela representação judicial do Estado e pelo assessoramento jurídico do governo mineiro.

Novos capítulos



O vice-governador eleito Luís Eduardo Falcão também deve assumir uma função executiva na gestão de Cleitinho. Atualmente, o ex-prefeito coordena a equipe de transição, que tem a última reunião prevista para a próxima quinta-feira (25/11) - a agenda foi estendida para abordar a Secretaria de Estado de Casa Civil, Ouvidoria-Geral do Estado, Controladoria-Geral do Estado e Advocacia Geral do Estado.

Em outras ocasiões, Cleitinho já havia dito que pretende dar ao vice uma função executiva, para que trabalhe ao lado dele no Palácio Tiradentes a partir de janeiro de 2027. A definição da pasta que caberá a Falcão, entretanto, ainda não foi feita.

Presidente do PSD em Minas Gerais, o deputado estadual Cássio Soares é cotado para assumir a Secretaria de Governo, responsável pela articulação política do Palácio Tiradentes. A possibilidade de integrar o primeiro escalão da próxima gestão surge após o parlamentar não conseguir se eleger deputado federal nas eleições deste ano.

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Quem também deve assumir uma secretaria é o ex-vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB). Ele também disputou o governo de Minas e, até o momento, participou da reunião sobre educação na equipe de transição de Cleitinho. Ainda não há confirmação oficial sobre qual pasta Gabriel deve assumir, mas, nos bastidores, seu nome é apontado como favorito para comandar a Secretaria de Estado de Educação.