O ex- presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital DF Star por volta das 16h30 desta sexta-feira (20/11), após sentir fortes dores abdominais. Ele foi acompanhado pelo médico cardiologista, o doutor Brasil Caiado, e também está ao lado do filho, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC). A expectativa é ficar pelo menos 24 horas em monitoramento, de acordo com o médico do antigo chefe do Executivo.

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“O ponto nosso mais importante, provavelmente, será nessas primeiras 24 horas. Clinicamente, ele está estável. Ontem (quinta-feira) ele dormiu bem, fez os exercícios, passou o dia totalmente normal. Foi um quadro que iniciou-se hoje”, disse o médico.

Após dar entrada ao centro hospitalar, Bolsonaro foi submetido a um exame de tomografia no abdômen, que demonstrou uma obstrução parcial, mas "quase total", do intestino delgado, segundo Caiado. O ex-presidente tem um histórico desfavorável nesse caso.

Segundo o médico, ainda existe chance de cirurgia, mas sem nenhuma certeza em relação a isso. Caiado ainda disse que ele estava se comportando "muito bem" nos últimos meses com um quadro estável de saúde.

Episódios isolados de soluço

Nos últimos meses ele também apresentou uma redução significativa nas crises de soluços. Segundo o doutor do ex-presidente, desde o último mês de junho, ocorreram apenas episódios isolados. "Agora, com essa patologia digestiva, com grau de obstrução, a tendência é o soluço ter uma recorrência maior", disse.

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O último boletim médico de Bolsonaro aponta que ele teve um quadro de dor e distensão abdominal e que ainda se encontrava internado para realizar exames e investigação diagnóstica.