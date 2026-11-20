O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) postou uma homenagem ao pai, Jair Messias Bolsonaro, que foi internado na tarde desta sexta-feira (20/11) no Hospital DF Star, em Brasília. O ex-presidente apresentava dor abdominal. O parlamentar, que está nos Estados Unidos desde o fim do segundo turno das eleições, desejou força ao pai e pediu que os seguidores postassem uma imagem com Bolsonaro.

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No primeiro boletim médico divulgado, os médicos responsáveis informaram que o ex-presidente deu entrada na unidade com um "quadro de dor e distensão abdominal". "No momento, encontra-se internado para realização de exames e investigação diagnóstica”, acrescenta o documento. Bolsonaro está sendo acompanhado pelo médico particular Brasil Caiado.

Houve uma operação para levar Bolsonaro até o hospital. A Polícia Militar do Distrito Federal prestou apoio de segurança e escolta no deslocamento até a unidade de saúde, que fica na Asa Sul. "A solicitação ocorreu após avaliação realizada pelo médico particular, dr. Brasil Caiado, que compareceu ao local e constatou a necessidade de encaminhamento para atendimento hospitalar", disse o pronunciamento.

A corporação esclareceu que sua atuação restringiu-se exclusivamente ao apoio operacional durante o trajeto.

A ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro afirmou que conversou com o médico que acompanha Bolsonaro e que já está retornando ao Brasil de uma viagem à Israel. "Que Deus nos ajude e que não seja nada grave." (Com informações do Correio Braziliense)

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