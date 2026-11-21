Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou os "soldados" do "Exército do Lula" para uma transmissão ao vivo neste sábado (21/11). Ao lado do deputado federal reeleito André Janones, chamado de "general", o presidente tratou sobre a participação brasileira na COP 31, além de projetar os próximos passos de sua agenda.

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Lula considerou essa edição como a presença mais importante do país em todas as COPs. De acordo com o líder, o Brasil compareceu altamente preparado e apresentou as melhores propostas aos demais países participantes.

Uma das principais iniciativas apresentadas envolve o Fundo Tropical de Florestas para Sempre. A proposta estabelece que nações estrangeiras façam investimentos que gerem rentabilidade financeira, com recursos destinados aos países que mantiverem suas florestas em pé.

Expectativa internacional e eleições

O presidente declarou que governos de todo o mundo acompanharam as eleições brasileiras com atenção e apreensão. Segundo relatou, houve pavor internacional com a ausência de definição no primeiro turno, momento em que o G7 demonstrava inquietação e um resultado adverso representaria uma derrota para os Brics e para o G20.

Com o desfecho positivo no segundo turno, o mandatário avaliou que a conquista pertence aos cidadãos: "a vitória sempre foi do povo", afirmou, justificando que atuou na condição de candidato da disputa.

Lula definiu a política como uma reação química, comparando a atividade a relações como namoro e casamento. Ele afirmou que preza pelo respeito mútuo e ressaltou ser o único governante com histórico de vivência no chão de fábrica, experiência com a fome e passagem por mais de um ano de prisão.

O chefe do Executivo ressaltou que o Brasil continua sendo uma referência mundial, mesmo sem bomba atômica ou assento no núcleo de segurança da ONU, sustentou que a consideração internacional existe pelo povo brasileiro, posicionando-se apenas como porta-voz dessa população.

Saúde e agenda universitária

Em recuperação de uma rouquidão persistente, Lula abordou a lentidão na melhora vocal: "Nunca tive uma rouquidão que demorasse tanto a recuperar". O presidente informou que segue com os cuidados médicos adequados e espera restabelecimento nos próximos dias.

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Para a próxima sexta-feira (27/11), Lula planeja visitar a Universidade Federal Fluminense em Niterói, local onde apontou o início da virada na disputa eleitoral. O roteiro também inclui uma passagem pela UniRio para conhecer uma experiência de atendimento voltada a pessoas idosas, defendendo tratamento com respeito e a dignidade devida.