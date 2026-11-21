'Tomem uma cerveja juntos': Lula revela apelo a Trump, Putin e Xi Jinping
Presidente defende comportamento exemplar para obter respeito externo; fala ocorreu durante live com o deputado Janones sobre a COP 31
compartilhe
O presidente Lula comentou sobre suas relações diplomáticas com outros chefes de Estado durante uma transmissão ao vivo neste sábado (21/11), ao lado do deputado federal Janones. O relato ocorreu em meio a conversas sobre a COP 31, ocasião em que o petista abordou a recepção positiva mantida com outros líderes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Lula destacou a necessidade de postura e seriedade na diplomacia. Segundo o governante, para obter respeito é preciso ter um comportamento exemplar e não brincar ao governar e fazer política.
Leia Mais
Encontro com Donald Trump na Malásia
Ao narrar um encontro com Donald Trump na Malásia, Lula detalhou sua reação quando o político norte-americano tentou chamar a imprensa antes da reunião. O petista afirmou que barrou a iniciativa para que conversassem reservadamente primeiro.
Na conversa, Lula pontuou que ambos têm 80 anos, comandam duas grandes presidências do hemisfério e precisam agir com seriedade, sem declarações imediatas aos repórteres.
Diálogos com líderes globais
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que a ideia de uma reunião conjunta, no último dia 19 de novembro, entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin partiu de Lula. Segundo Carney, o objetivo era contribuir para o fim da guerra na Ucrânia.
O presidente confirmou telefonemas individuais com os três chefes de Estado, com mais de uma hora e meia de duração com cada um deles:
-
dia 26 de julho: ligação para Xi Jinping
-
dia 4 de agosto: telefonema para Vladimir Putin
-
dia 21 de agosto: diálogo com Donald Trump
Lula explicou que procurou os três governantes por integrarem o conselho permanente de segurança da ONU com direito a veto, que inclusive “fazem guerra sem pedir a ninguém“.
O petista disse ter feito um apelo direto: "pelo amor de Deus, vocês tem muito poder, se reúnam, tomem uma cerveja juntos, um conhaque, um whisky qualquer coisa, mas parem com a violência. Vocês estão desmoralizando a ONU, que não vale mais nada porque o conselho de segurança não respeita a ONU".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em sua avaliação, os conflitos atuais desmoralizam a ONU. Lula também sustentou sua posição diante dos líderes: "no meu governo, não tem complexo de Vira Lata. Nenhum deles conhece mais a realidade do povo do que eu. Eu me considero com autoridade moral para falar com esses líderes. Não sou melhor que ninguém, mas não sou inferior à ninguém".