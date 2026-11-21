Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O presidente Lula comentou sobre suas relações diplomáticas com outros chefes de Estado durante uma transmissão ao vivo neste sábado (21/11), ao lado do deputado federal Janones. O relato ocorreu em meio a conversas sobre a COP 31, ocasião em que o petista abordou a recepção positiva mantida com outros líderes.

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Lula destacou a necessidade de postura e seriedade na diplomacia. Segundo o governante, para obter respeito é preciso ter um comportamento exemplar e não brincar ao governar e fazer política.

Encontro com Donald Trump na Malásia

Ao narrar um encontro com Donald Trump na Malásia, Lula detalhou sua reação quando o político norte-americano tentou chamar a imprensa antes da reunião. O petista afirmou que barrou a iniciativa para que conversassem reservadamente primeiro.

Na conversa, Lula pontuou que ambos têm 80 anos, comandam duas grandes presidências do hemisfério e precisam agir com seriedade, sem declarações imediatas aos repórteres.

Diálogos com líderes globais

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que a ideia de uma reunião conjunta, no último dia 19 de novembro, entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin partiu de Lula. Segundo Carney, o objetivo era contribuir para o fim da guerra na Ucrânia.

O presidente confirmou telefonemas individuais com os três chefes de Estado, com mais de uma hora e meia de duração com cada um deles:

dia 26 de julho: ligação para Xi Jinping

dia 4 de agosto: telefonema para Vladimir Putin

dia 21 de agosto: diálogo com Donald Trump

Lula explicou que procurou os três governantes por integrarem o conselho permanente de segurança da ONU com direito a veto, que inclusive “fazem guerra sem pedir a ninguém“.

O petista disse ter feito um apelo direto: "pelo amor de Deus, vocês tem muito poder, se reúnam, tomem uma cerveja juntos, um conhaque, um whisky qualquer coisa, mas parem com a violência. Vocês estão desmoralizando a ONU, que não vale mais nada porque o conselho de segurança não respeita a ONU".

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Em sua avaliação, os conflitos atuais desmoralizam a ONU. Lula também sustentou sua posição diante dos líderes: "no meu governo, não tem complexo de Vira Lata. Nenhum deles conhece mais a realidade do povo do que eu. Eu me considero com autoridade moral para falar com esses líderes. Não sou melhor que ninguém, mas não sou inferior à ninguém".