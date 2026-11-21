BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse nessa sexta-feira (20/11) que, para combater o crime organizado, o Brasil deveria olhar para os locais onde há menos pessoas negras, em referência às redes de lavagem de dinheiro do narcotráfico.

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A declaração foi dada durante uma mesa no último dia do Fórum de Buenos Aires, na Argentina, versão portenha do evento em Lisboa que ficou conhecido como "Gilmarpalooza" por ser capitaneado pelo ministro Gilmar Mendes.

Relembrando o Dia da Consciência Negra, comemorado nesta sexta no Brasil, Dino disse que, ao se falar sobre crime organizado, tende-se a pensar, por preconceito, em locais onde há muitas pessoas negras.

"Nós temos que fazer uma espécie de engenharia reversa. Nós temos que olhar para os locais onde há menos negros. Aí é que está o núcleo do crime organizado", disse, argumentando que o que alimenta que sustenta a criminalidade são os mecanismos de lavagem de dinheiro.

"Quando eu ingressei na magistratura, em 1994, havia uma espécie de segmentação de negócios. Havia os que cuidavam de corrupção e os que cuidavam de narcotráfico. De uns anos para para cá, os mecanismos de lavagem de dinheiro aproximaram esses segmentos."

Pretos e pardos são maioria nas favelas

Pessoas pretas e pardas representam 73% dos moradores de favelas no Brasil, segundo estudo sobre desigualdade racial divulgado na quarta-feira (18) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A proporção de brancos em comunidades urbanas precárias fica abaixo dos 27%.

De um total de 16,4 milhões de brasileiros vivendo em favelas, quase 12 milhões são negros - população que resulta da soma de pretos e pardos, conforme o Estatuto da Igualdade Racial - e 4,36, milhões são brancos, de acordo com o instituto, que compilou dados do Censo 2022 e da Pnad Contínua.

Narcotraficantes, milicianos, políticos que desviam dinheiro público, magistrados que vendem sentenças e advogados que compram sentenças se encontram no mercado financeiro, disse Dino.

"Se não olharmos para isso, não vamos conseguir fazer com que esse conceito de crime organizado tenha um diagnóstico adequado para formular políticas públicas", afirmou.

Ele também criticou o que chamou de "falsas contradições" entre prevenção e repressão e entre força e inteligência.

O primeiro opõe "uma visão policializada [...] de que apenas as agências repressoras darão conta" e outra "de que, [...] se nós reconstituirmos o paraíso, o crime perecerá", afirmou. O segundo não faz sentido porque "o núcleo do crime organizada não se combate com a força bélica do Estado", continuou.

"É o que nós vemos em alguns estados do Nordeste e também do Rio de Janeiro, onde, de tempos em tempos, se produzem chacinas que apenas substituem a mão de obra de base das facções criminosas", afirmou.

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"Se o núcleo está em outro lugar, nós precisamos concentrar os esforços estatais exatamente para o outro lugar."