BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu neste sábado (21/11) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorize visitas diárias de seus filhos ao hospital em que ele está internado.

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Bolsonaro foi internado no dia anterior no DF Star, em Brasília, após sentir dor abdominal. A defesa pede uma decisão urgente para liberar a entrada dos filhos Carlos, Jair Renan e Laura no período em que o ex-presidente estiver no hospital.

"Diante da nova circunstância e considerando o período de internação hospitalar, requer, em caráter de urgência, seja autorizado o ingresso de seus filhos Carlos Nantes Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, bem como de sua filha Laura Firmo Bolsonaro, para que possam visitá-lo diariamente, enquanto perdurar a internação", diz o pedido da defesa.

O ministro Alexandre de Moraes é o responsável pela execução penal do ex-presidente, que cumpre em casa a condenação de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

O cardiologista Brasil Caiado, que acompanha Bolsonaro, disse à imprensa na sexta-feira (20/11) que exames mostraram uma obstrução "quase total, mas parcial, do intestino delgado, com aderências na parede abdominal". Ele afirmou que existe chance de o ex-presidente ser submetido a uma cirurgia, mas que a conduta "provavelmente" será definida neste sábado.

Caiado disse que o ex-presidente sentiu dor no início da manhã de sexta, que piorou nas horas seguintes. Ele afirmou que a equipe médica iniciou uma "terapêutica de observação, até amanhã provavelmente, para ver a evolução do quadro".

No primeiro boletim médico divulgado após a internação, na sexta-feira, o hospital DF Star disse que Bolsonaro "deu entrada no dia de hoje com quadro de dor e distensão abdominal". "No momento encontra-se internado para realização de exames e investigação diagnóstica." O hospital ainda não divulgou boletim neste sábado.

O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou neste sábado, em publicação feita nas redes sociais, que Bolsonaro está com uma sonda no nariz. "Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase um litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final", afirmou Carlos.

Ele também disse que o pai fez novos exames pela manhã.

O ex-presidente já passou por diversos procedimentos médicos desde a facada da qual foi vítima durante a campanha eleitoral de 2018.

Em abril do ano passado, ele foi submetido a uma operação de 12 horas para desobstrução intestinal. Em dezembro, fez uma cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral.

Bolsonaro ainda passou por procedimento, em maio de 2026, para reparo do manguito rotador do ombro direito.

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, em publicação nas redes sociais feita na sexta (20/11), que Bolsonaro sentiu uma "dor aguda" e foi ao hospital para realizar exames. Ela disse que retornaria de Israel ao Brasil durante a madrugada.