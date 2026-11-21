O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, após ser diagnosticado com abdômen agudo obstrutivo. O boletim médico sobre o estado de saúde foi divulgado na tarde deste sábado (21/11).

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Segundo a equipe médica, Bolsonaro apresenta quadro clínico estável, está consciente, orientado e respira espontaneamente. De acordo com o comunicado, foram iniciadas medidas clínicas para tratar a obstrução, incluindo hidratação, manutenção do jejum por via oral e suporte nutricional.

Os médicos também realizaram a passagem de uma sonda gástrica. O documento ressalta que não há previsão de alta hospitalar.

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Bolsonaro foi internado na sexta-feira (20/11) e segue sob acompanhamento médico. Preso no fim do ano passado, o ex-presidente cumpre, desde março de 2026, em regime domiciliar, a pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.