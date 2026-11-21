O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma missão ao presidente nacional do PT, Edinho Silva, em meio às articulações para a montagem de seu quarto governo. Ao Correio, interlocutores da direção petista sublinharam que o chefe do Executivo designou o dirigente para conversar com presidentes de outras legendas sobre a composição ministerial do Lula 4. A incumbência é interpretada como um sinal de que Lula pretende mantê-lo no comando da sigla, apesar das especulações sobre uma possível ida à Esplanada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A orientação ocorreu após o segundo turno das eleições, quando Lula e Edinho tiveram uma conversa reservada de aproximadamente três horas, dedicada exclusivamente aos rumos do PT. O encontro serviu para alinhar o papel da legenda no próximo mandato e traçar atribuições para o dirigente.

Nas hostes petistas, a avaliação é de que as tarefas confiadas a Edinho vão além das negociações imediatas. Auxiliares do presidente do partido enxergam nas movimentações uma sinalização de que Lula tem planos para o correligionário na estrutura partidária. O mandato de Edinho, iniciado em 25 de agosto de 2025, tem duração de quatro anos.

O movimento ocorre em meio às especulações sobre uma eventual transferência do dirigente para a Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Embora seu nome circule entre os cotados para a pasta, interlocutores ponderam que as recentes incumbências apontam para outro caminho: preservar Edinho na presidência do PT, de onde poderá atuar diretamente na construção da base de sustentação do governo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A palavra final sobre a composição ministerial, contudo, caberá a Lula, que já afirmou publicamente não ter pressa para anunciar os novos auxiliares. No entorno de Edinho, a leitura é de que as missões recebidas após a vitória eleitoral reforçam seu protagonismo nas articulações do Lula 4, mesmo fora do primeiro escalão.