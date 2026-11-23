A emoção demonstrada pelo governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), ao comentar a eleição da deputada estadual Ana Elisa (PT) provocou uma onda de reações nas redes sociais. Enquanto políticos e perfis ligados à direita criticaram o senador por manifestar orgulho pela vitória de uma parlamentar petista, outros usuários elogiaram a postura e destacaram o reconhecimento a uma conterrânea, apesar das diferenças ideológicas.



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O episódio ocorreu durante uma entrevista concedida no programa Sala de Imprensa, do SBT News, quando Cleitinho se emocionou ao falar da eleição de Ana Elisa, que também é de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro. Ao comentar o resultado das urnas, o senador ressaltou o orgulho pela conquista da deputada, mesmo diante das divergências políticas entre os dois.



"[Ana Elisa é] da minha cidade e tenho muito orgulho de falar isso, uma divinopolitana do Bairro Niterói, que virou deputada federal com mais de 500 mil votos. Fico aqui muito feliz, porque sou doido com a minha cidade. Saber que uma menina igual à Ana Elisa virou deputada federal com 500 mil votos, de onde ela saiu, eu tenho que ficar orgulhoso", afirmou durante o programa.

A manifestação desagradou a parte da militância bolsonarista. O deputado Márcio Gualberto (PL-RJ) ironizou a postura do governador eleito e afirmou que ele seria um dos principais representantes da chamada "direita permitida". "Com certeza, estamos diante de um dos líderes máximos da 'direita permitida'", escreveu.



O perfil Radar da Direita também criticou o senador e questionou: "Você se orgulha da eleição de uma deputada que defendeu FECHAR igrejas, Governador? ME POUPE". Já a conta News BR acusou Ana Elisa de defender o isolamento e o extermínio da direita e cobrou um posicionamento mais claro de Cleitinho: "Ele deveria se declarar logo de esquerda pra facilitar".



O escritor Adrilles Jorge também entrou na discussão. Em uma publicação, questionou a manifestação de carinho do governador eleito por uma parlamentar de esquerda e enumerou acusações contra ela. "Mas Cleitinho diz apoiá-la simplesmente porque ela era da sua cidade. Sério mesmo? Se Satanás fosse da tua cidade, você o apoiaria, Cleitinho?", provocou.



As críticas também atingiram a coerência política do senador. Um usuário identificado como Felipe Leme afirmou que Cleitinho apoiaria diferentes grupos conforme a conveniência. "Apoiou o Flavio porque era o favorito. Apoia petista porque foi quem ganhou. Elogia o MBL porque a militância faz barulho nas redes", escreveu. Outro perfil foi além e especulou: "Cleitinho vai se filiar ao PT e vai ser o candidato deles para o governo Lula".



Por outro lado, a reação também recebeu manifestações favoráveis. Um usuário identificado como Dani celebrou a diversidade política no estado e escreveu: "É lindo demais Minas Gerais sair de Nikolas Ferreira e Zema para Ana Elisa e Cleitinho".



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Outro perfil, Bruno Bolsominion, publicou o registro da entrevista acompanhado de uma provocação aos críticos: "Cleitinho se emociona ao falar da Ana Elisa em uma entrevista ao vivo. Toma sua direita aí, otários".

