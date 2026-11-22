O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela Presidência da República, afirmou que não vai apoiar uma eventual candidatura de Hugo Motta (Republicanos) à reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Em entrevista à Fox News, nos Estados Unidos, o parlamentar disse que está orientando os deputados da oposição a não votarem no atual presidente da Casa. Segundo Flávio, Motta descumpriu compromissos assumidos com o grupo político conservador, principalmente em relação à proposta de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

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Flávio criticou a condução das negociações na Câmara e afirmou que a oposição não deve manter o apoio político a Motta. O senador também mencionou a aprovação da proposta conhecida como dosimetria, que previa a redução de penas dos condenados pelos atos antidemocráticos. A medida, no entanto, foi suspensa por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Para o parlamentar, o episódio comprometeu o acordo político que havia sido estabelecido com o presidente da Câmara.

A entrevista foi concedida durante a permanência de Flávio nos Estados Unidos. Durante a conversa, o senador voltou a criticar decisões do Supremo Tribunal Federal e afirmou ser alvo de perseguição judicial. Ele também questionou o resultado da eleição presidencial, na qual recebeu 48,2% dos votos válidos, contra 51,8% de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito para a Presidência. Flávio declarou que não perdeu a disputa diretamente para o adversário, mas para aquilo que chamou de "sistema".

Flávio acusa eleições de fraude, mas não apresenta provas

Ao comentar o resultado da eleição, Flávio Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a segurança do processo eleitoral brasileiro e acusou, sem apresentar provas, de que as eleições no país foram fraudadas. O senador reconheceu que não possui evidências concretas de irregularidades, mas argumentou que não seria possível comprovar uma eventual fraude sem uma auditoria independente ou uma recontagem física dos votos. Ele voltou a defender mudanças no modelo eleitoral, incluindo a impressão do voto.

Em meio às críticas às instituições, Flávio afirmou que o Congresso Nacional, especialmente o Senado Federal, representa a "última esperança" para a atuação do movimento conservador no Brasil. O senador argumentou que a votação expressiva obtida pela direita nas eleições e a presença de uma numerosa bancada de deputados e senadores de centro-direita demonstram a força política do grupo no país. Segundo ele, a articulação no Legislativo será o principal caminho para tentar avançar com as pautas conservadoras, diante do que classifica como um "sistema" contrário às propostas do movimento.

Flávio admite disputar a Presidência em 2030



Ao falar sobre o futuro político da oposição, Flávio Bolsonaro colocou seu nome à disposição para disputar a Presidência da República em 2030. A possibilidade, segundo o senador, dependerá do cenário político dos próximos anos, incluindo a permanência da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e eventuais mudanças no sistema de votação promovidas pelo Congresso Nacional. Flávio afirmou que o campo conservador tem outros nomes com condições de disputar o Palácio do Planalto, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O senador, no entanto, ressaltou que seu nome continua "na mesa" como uma alternativa para a disputa presidencial. Ele ponderou que ainda é cedo para definir candidaturas e alianças, já que o cenário político pode mudar consideravelmente até 2030. A declaração indica que Flávio pretende manter espaço nas articulações da direita para a próxima eleição presidencial, mesmo reconhecendo que outros integrantes do grupo também podem entrar na disputa.

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Na entrevista, Flávio também afirmou que a Justiça determinou o recolhimento de seus passaportes sete minutos depois da divulgação oficial do resultado eleitoral. Segundo ele, a situação contribuiu para sua decisão de permanecer nos Estados Unidos e continuar sua atuação política no exterior, longe de possíveis medidas restritivas no Brasil.