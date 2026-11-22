O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), nesta semana para discutir a composição ministerial do quarto mandato e a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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Segundo interlocutores do parlamentar ouvidos pelo Correio, a intenção é aproveitar o encontro para negociar espaços de peso na Esplanada dos Ministérios, em troca de apoio à governabilidade do petista no Congresso Nacional e à própria recondução de Alcolumbre ao comando da Casa Alta.

Nas coxias, a avaliação é de que o senador pretende usar o peso político que exerce sobre os pares para ampliar sua influência na estrutura do Executivo. O cálculo passa pela necessidade de Lula consolidar uma base parlamentar capaz de assegurar a aprovação de matérias prioritárias no início da nova gestão, sem ficar refém das sucessivas disputas por cargos e recursos.

Indicação ao STF

Outro ponto sensível da conversa será a indicação ao STF. Alcolumbre mantém a preferência pelo nome de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, e, segundo aliados, não pretende abrir mão facilmente da indicação. Há quem avalie, inclusive, que o parlamentar poderá condicionar um eventual recuo na disputa pelo Supremo à abertura de outros espaços estratégicos. Caso que interlocutores mais próximos dizem ser "quase impossível".

Uma das hipóteses ventiladas nos bastidores envolve o nome de Simone Tebet para uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU). A articulação, ainda tratada no campo das possibilidades, permitiria a Alcolumbre participar diretamente da definição de um posto de influência sobre a fiscalização das contas públicas.

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O líder-mor do PT já sinalizou publicamente que não pretende antecipar decisões sobre a Esplanada por pressão de aliados. A negociação com Alcolumbre, portanto, tende a funcionar como um dos primeiros testes da capacidade de articulação política do Lula 4.