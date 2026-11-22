Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), rebateu as críticas de que teria adotado uma postura neutra durante a campanha presidencial e contribuído para a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições no estado. Em entrevista ao programa Sala de Imprensa, do SBT News, o senador negou ter se omitido na disputa e afirmou que fez campanha para o candidato, inclusive no último dia antes da votação.

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"Eu fiz campanha para o Flávio no último dia (4/10), no sábado, lá em Belo Horizonte. Se vocês pegarem minhas redes sociais, no segundo turno, os últimos vídeos que eu fiz foram todos com o Flávio Bolsonaro", declarou.

Sem citar nomes, Cleitinho atribuiu as críticas à falta de reconhecimento de possíveis erros cometidos por integrantes da direita durante a campanha. Segundo ele, há uma tentativa de encontrar um responsável pela derrota do candidato em Minas Gerais, mas não aceita ser apontado como culpado.

"Às vezes, o que falta nas pessoas, não estou dizendo quem foi que falou isso aí, quem é dessa ala da direita que falou, é humildade de entender que não fez a parte que precisava ter feito. A minha parte eu fiz. Agora, querem achar um bode expiatório para colocar como culpado. Eu não sou, não fui culpado. Eu não ataquei ninguém, não agredi ninguém. Não fiquei com soberba de achar que a eleição já estava ganha. Não fiquei ofendendo adversário", afirmou.

O governador eleito também lembrou que já havia declarado apoio a Flávio Bolsonaro em janeiro, quando o senador anunciou a intenção de disputar a Presidência da República. Cleitinho afirmou que manteve o posicionamento durante o primeiro turno, mesmo com o PL tendo outro candidato na disputa, e que percorreu municípios mineiros pedindo votos para Flávio.

"Durante todo esse processo, eu sempre falei que o meu candidato era o Flávio. No primeiro turno, mesmo com o Flávio apoiando outro candidato, que era do PL, eu fiz campanha para o Flávio. Muitos do PL andavam comigo no primeiro turno, e eu estava de cidade em cidade pedindo voto para ele", declarou.

Cleitinho disse ainda que recebeu uma ligação de Flávio Bolsonaro após a eleição, na qual o parlamentar teria agradecido pelo apoio. O senador afirmou estar com a consciência tranquila e voltou a criticar quem o responsabiliza pelo resultado eleitoral.

"Não joga a culpa em mim, não, porque a culpa não é minha. Eu não sou desse tipo de pessoa que fica falando pelas costas, com picuinha. Eu sou homem. Quando tiver que falar alguma coisa, falo na frente. Então, vocês estão falando isso aí, eles deveriam vir falar na minha cara. Estou esperando", afirmou.

Cleitinho promete cortes de gastos no governo

Além das declarações sobre a campanha presidencial, o governador eleito comentou as medidas de contenção de despesas que pretende adotar durante o mandato. Cleitinho afirmou que não pretende poupar setores que considera responsáveis por gastos desnecessários e disse que as prioridades do governo devem ser os servidores públicos e as políticas públicas estaduais.

Como exemplo, citou o patrocínio de mais de R$ 30 milhões destinado pelo governo de Minas Gerais a clubes de futebol, entre eles Cruzeiro, Atlético e América. A medida foi autorizada durante a gestão de Mateus Simões (PSD), após a publicação de uma medida provisória que afetou financeiramente os clubes mineiros.

Cleitinho afirmou que acionou o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) contra o repasse e que o órgão barrou a iniciativa. Para ele, o dinheiro público deve ser direcionado a serviços essenciais, e não ao financiamento de times de futebol. "Se vocês fizerem uma pesquisa sobre essa ação que eu fiz, vão ver que 95% dos torcedores ficaram a meu favor, porque sabem que não é dinheiro público que tem que ser investido em time de futebol. O dinheiro público tem que voltar é para a saúde, para a infraestrutura, para a educação e para a segurança", declarou.

Emendas para shows

Outra medida defendida por Cleitinho é a revogação do uso de emendas parlamentares para financiar shows. O tema voltou ao debate após a realização de uma apresentação da cantora Claudia Leitte, na cidade mineira de Mirabela, custeada com recursos, cerca de de R$ 500 mil, de uma emenda de autoria do senador.

Na entrevista, Cleitinho afirmou que o recurso havia sido destinado inicialmente a obras de infraestrutura. Segundo sua versão, como houve demora no pagamento da emenda Pix, a prefeitura utilizou recursos do próprio orçamento para realizar o evento. Quando o dinheiro da emenda foi repassado, teria sido destinado ao pagamento do show, sem que ele tivesse conhecimento dessa utilização.

O governador eleito também defendeu regras mais rígidas de transparência na destinação dos recursos e disse ter apoiado a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino sobre a rastreabilidade das emendas parlamentares.

"Eu fui um dos que mais apoiou o Flávio Dino quando ele tomou aquela decisão de acabar com as emendas Pix. Fui um dos parlamentares, está aí registrado durante meus quatro anos de mandato como senador. Eu apoio ele todas as vezes, porque isso é um escárnio. O princípio da administração pública chama transparência. Não faz sentido você pegar a emenda, mandar e depois não ter transparência nenhuma", afirmou.

Cleitinho espera apoio da maioria do PL na Assembleia

Na entrevista, Cleitinho também comentou a expectativa de formar sua base de apoio na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O governador eleito disse acreditar que contará com a maioria dos deputados estaduais do PL, embora tenha reconhecido que não terá unanimidade entre os parlamentares.

Segundo ele, já houve conversas com integrantes da sigla que manifestaram disposição para apoiar seu governo. Cleitinho afirmou, no entanto, que espera construir uma base que não fique restrita ao partido. "Eu acredito que o PL, que fala tanto que tem que combater a corrupção, que tem que ter políticos honestos, vai ser base, a maioria. Não estou aqui para impor, mas tenho vários deputados do PL que são meus amigos, que já conversaram comigo e falaram que vão ser base, que vão me ajudar. E não vai ser só o PL. Acredito que a gente nunca tem unanimidade, mas acredito que vou ter uma base forte, porque o que eu quero mesmo é um governo forte", declarou.

Dívida de Minas

Um dos principais desafios da futura gestão, a dívida de Minas Gerais com a União também foi tema da entrevista. Cleitinho afirmou que pretende negociar mudanças nas condições de pagamento previstas no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), com ampliação do prazo e redução do valor das parcelas.

A discussão já avançou para Brasília. Em 17 de novembro, o governador eleito se reuniu com o advogado-geral da União, Jorge Messias, acompanhado da senadora eleita Marília Campos (PT), para apresentar duas propostas de renegociação da dívida. As alternativas foram discutidas anteriormente em encontro na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), em Belo Horizonte.

Durante a entrevista, Cleitinho criticou o peso das parcelas nas contas estaduais e afirmou que os pagamentos comprometem recursos que poderiam ser destinados aos municípios e aos serviços públicos. "O que acontece hoje com o governo federal é que virou agiota dos estados. Eu tenho uma prestação para pagar que vai chegar a R$ 500 milhões. Então, eu deixo de entregar na ponta, nos municípios que precisam de saúde, tapar buraco, comprar remédio. O governo precisa entender isso, que a fatia maior do bolo fica com ele, o restante fica com pouco com o estado e muito menos com os municípios", afirmou.

Apesar das críticas, o governador eleito disse que não pretende pedir o perdão da dívida, mas negociar condições que considera mais adequadas à situação financeira de Minas Gerais. Ele também comparou sua postura do ex-governador Romeu Zema (Novo), que fez críticas recorrentes ao governo Lula.

"O governo federal entende o seguinte também: eu tenho R$ 200 bilhões para receber. Eu não quero abrir mão de receita, não. Mas o governo federal, com todo respeito, também tem que entender meu lado, porque o estado está realmente numa situação fiscal horrível, terrível", declarou.

A proposta defendida por Cleitinho é ampliar o prazo de pagamento e reduzir o valor das parcelas para preservar recursos destinados a outras despesas, como a folha salarial dos servidores públicos. "Eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero que estenda o prazo. Eu quero que a parcela seja menor, para que eu não possa perder receita para poder pagar o servidor. Então, isso é diálogo e é conversa. Se a gente fizer isso com respeito, a gente chega numa forma que fica bom para o governo federal e fica bom para mim também", afirmou.

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Questionado sobre a possibilidade de o governo federal não aceitar as propostas e de um eventual comprometimento do pagamento dos servidores, Cleitinho disse que pretende trabalhar para evitar esse cenário. O governador eleito afirmou que tem buscado investidores para aumentar a arrecadação estadual e que pretende percorrer o país em busca de oportunidades.