Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), defendeu que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) dispute a presidência da Câmara dos Deputados. Para ele, o parlamentar mineiro, que recebeu mais de 3 milhões de votos nas eleições, deveria ter legitimidade para ocupar o comando da Casa por ter sido o candidato mais votado do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A declaração foi feita durante participação no programa Sala de Imprensa, do SBT News. Cleitinho afirmou que não pretende interferir na escolha do novo presidente da Câmara, por considerar que a decisão cabe aos próprios deputados, mas manifestou apoio a uma eventual candidatura de Nikolas.

“Cada um tem um estilo de fazer política e cada um cuida do seu mandato. Não estou aqui para julgar o mandato de Nikolas. A Assembleia está escolhendo um presidente novo, eu não vou ficar ali sob pressão: 'Escolhe esse ou aquele'. Isso é independência do Legislativo”, afirmou.

Na avaliação do governador eleito, o candidato mais votado nas eleições deveria, por princípio, assumir a presidência da Câmara. Ele comparou a votação de Nikolas, que ultrapassou 3 milhões de votos, à de outros deputados eleitos com votações menores.

“Porque o Nikolas teve mais de 3 milhões de votos e acaba que um deputado, com todo respeito, teve 30 ou 40 mil e vai presidir a Câmara. Então, na lógica, automaticamente os quatro anos de mandato do presidente deveriam ser do candidato mais votado. Nessa lógica, teria que ser o Nikolas”, argumentou.

Cleitinho aponta dificuldade para Nikolas

O senador também avaliou que o deputado deve contar com o apoio do PL e de outros parlamentares caso decida entrar na disputa. Para ele, Nikolas poderia fazer um bom trabalho à frente da Câmara. Apesar do apoio, o governador eleito reconheceu que uma eventual eleição de Nikolas pode enfrentar resistência entre os deputados.

A dificuldade estaria na própria dinâmica de escolha da presidência da Casa, que depende dos votos dos parlamentares. Ele apontou como característica do deputado do PL a resistência a negociações políticas, o que, na sua avaliação, pode ser tanto uma qualidade quanto um obstáculo para conquistar apoio.

“Um ponto fraco é um ponto forte do Nikolas: ele não vai negociar e realmente tem algumas pautas que desagradam à política. Não estou nem falando do governo federal. Alguns [deputados] vão pedir indicações dentro da Câmara, outras coisas também, e o Nikolas não vai dar”, afirmou.

Cleitinho acrescentou que os parlamentares que já ocupam espaços de poder podem resistir à possibilidade de perder influência na Casa, o que tornaria mais difícil a chegada de Nikolas à presidência.

Cleitinho declara voto em Rogério Marinho para o Senado

Ao comentar a disputa pela presidência do Senado, Cleitinho declarou que, se pudesse votar, escolheria o senador Rogério Marinho (PL-RN). No entanto, também manifestou apoio à senadora Tereza Cristina (PP-MS), a quem classificou como uma boa opção para comandar a Casa.

O governador eleito defendeu a alternância no comando do Senado e questionou a possibilidade de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que já presidiu a Casa, voltar a ocupar o cargo. “Essa democracia tem que ser alternativa, tem que mudar. Davi Alcolumbre já foi presidente, foi novamente e vai ser novamente? Tem que ter essa rotatividade nas cadeiras”, declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar de indicar preferência por Marinho, Cleitinho elogiou Tereza Cristina e destacou a importância de uma mulher assumir o comando do Senado. “Seja o Rogério Marinho, seja a Tereza Cristina, eu votaria no Marinho, mas eu acho que a Tereza seria uma baita presidente do Senado. Nunca na história, o Senado teve uma mulher como presidente”, afirmou.