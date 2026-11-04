Marinho confirma candidatura à presidência do Senado e cita acordo com Tereza

O senador Rogério Marinho (PL-RN) foi anunciado nesta quarta-feira (4/11) como candidato do Partido Liberal à presidência do Senado Federal. Após reunião com a bancada da legenda, em Brasília, o parlamentar falou sobre a decisão de disputar o comando da Casa e as articulações para reunir o apoio de outros partidos. A eleição está prevista para 1º de fevereiro de 2027.

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Ao comentar a candidatura, Marinho afirmou que pretende construir uma aliança com outras forças políticas para viabilizar sua eleição. O senador terá o apoio da bancada do PL, que contará com 29 integrantes na próxima legislatura, além dos três senadores eleitos pelo Novo. O objetivo é ampliar a base de apoio para enfrentar o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que também deve concorrer à reeleição.

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Sobre a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que também manifestou interesse em presidir a Casa, Marinho afirmou que os dois mantêm um entendimento para não disputarem a eleição um contra o outro. Segundo ele, as conversas continuam e a intenção é construir uma candidatura única dentro do mesmo campo político. “Temos um acordo entre nós: não seremos candidatos um contra o outro”, declarou o senador.

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O acordo prevê que a definição sobre quem permanecerá na disputa ocorra mais perto da eleição, em janeiro. A possibilidade discutida é que o candidato com menor viabilidade eleitoral retire o nome para concentrar os votos da oposição em um único concorrente. Tereza, no entanto, mantém sua pré-candidatura e já declarou que pretende ser a primeira mulher a presidir o Senado.