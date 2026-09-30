Assine
overlay
Início PlatôBr

Se Flávio vencer, PL não vai querer muita conversa sobre o comando do Senado

Entorno do candidato à Presidência trabalha com o cenário de Rogério Marinho à frente da Casa, a depender do resultado das urnas

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/09/2026 13:41

compartilhe

×
Se Flávio vencer, PL não vai querer muita conversa sobre o comando do Senado
Se Flávio vencer, PL não vai querer muita conversa sobre o comando do Senado crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Se Flávio Bolsonaro vencer a eleição presidencial, o PL não vai abrir mão de tentar fazer a Presidência do Senado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nesse cenário, não haveria espaço para negociar com Davi Alcolumbre (União), candidato à reeleição, ou mesmo com Tereza Cristina, do PP.

Ninguém do PL vai dizer isso tão abertamente neste momento da reta final da campanha. Mas, enquanto pensam nos votos nas urnas no próximo domingo, o entorno de Flávio já vislumbra, sim, um Senado comandado pelo partido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Hoje, o nome seria o de Rogério Marinho, coordenador da campanha do filho do ex-presidente.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay