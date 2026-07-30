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Aliados de Flávio acreditam que Tereza não negociaria sem aval de Ciro Nogueira

Senadora muda de humor em relação à possibilidade de compor chapa, mas desfecho dependerá do presidente do PP

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/07/2026 18:54

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Aliados de Flávio acreditam que Tereza não negociaria sem aval de Ciro Nogueira
Aliados de Flávio acreditam que Tereza não negociaria sem aval de Ciro Nogueira crédito: Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Aliados de Flávio Bolsonaro acreditam que a senadora Tereza Cristina não aceitaria abrir, pela primeira vez, uma conversa séria com o candidato do PL ao Planalto sem o aval do presidente do partido dela, Ciro Nogueira.

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A disposição de Tereza realmente mudou. Na quarta-feira, 29, ela enviou uma mensagem a um grupo de empresários afirmando que estava pronta para disputar a vice-presidência na chapa de Flávio. Foi a primeira vez que tratou a possibilidade de forma explícita.

A senadora divulgou uma nota oficial confirmando que se reuniu com Flávio, mas negou que haja qualquer decisão tomada. É claro. O desfecho dependerá de Ciro Nogueira, pressionado e, ao mesmo tempo, ainda bastante contrariado com o filho do ex-presidente.

A coluna ouviu parlamentares próximos a Flávio que avaliam que, se a aliança se confirmar, a campanha presidencial ganhará novo fôlego. Eles evitaram, porém, clima de euforia.

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“Num primeiro momento, a presença da Tereza seria mais importante para estabilizar a campanha do Flávio e consolidá-lo na disputa pelo segundo turno”, afirmou uma das fontes.

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