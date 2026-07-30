Aliados de Flávio acreditam que Tereza não negociaria sem aval de Ciro Nogueira

Aliados de Flávio Bolsonaro acreditam que a senadora Tereza Cristina não aceitaria abrir, pela primeira vez, uma conversa séria com o candidato do PL ao Planalto sem o aval do presidente do partido dela, Ciro Nogueira.

A disposição de Tereza realmente mudou. Na quarta-feira, 29, ela enviou uma mensagem a um grupo de empresários afirmando que estava pronta para disputar a vice-presidência na chapa de Flávio. Foi a primeira vez que tratou a possibilidade de forma explícita.

A senadora divulgou uma nota oficial confirmando que se reuniu com Flávio, mas negou que haja qualquer decisão tomada. É claro. O desfecho dependerá de Ciro Nogueira, pressionado e, ao mesmo tempo, ainda bastante contrariado com o filho do ex-presidente.

A coluna ouviu parlamentares próximos a Flávio que avaliam que, se a aliança se confirmar, a campanha presidencial ganhará novo fôlego. Eles evitaram, porém, clima de euforia.

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“Num primeiro momento, a presença da Tereza seria mais importante para estabilizar a campanha do Flávio e consolidá-lo na disputa pelo segundo turno”, afirmou uma das fontes.