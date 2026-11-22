Neste domingo, 22 de novembro de 2026, completa-se um ano desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve sua prisão domiciliar convertida em preventiva pela Polícia Federal, em Brasília, após um alerta de violação da tornozeleira eletrônica. Este período foi marcado pela condenação, episódios inusitados e sucessivas mudanças no regime de cumprimento da pena.

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No dia 4 de agosto de 2025, Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar preventiva por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A medida foi decretada após a constatação de que o ex-presidente havia descumprido uma restrição previamente imposta.

Isso porque, no dia anterior, um áudio de Bolsonaro havia sido disponibilizado por seus filhos durante uma manifestação em Copacabana, o que foi considerado uma violação das medidas cautelares ao utilizar redes sociais por meio de terceiros.

Pouco depois, no dia 11 de setembro de 2025, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. Por 4 votos a 1, ele foi considerado culpado por cinco crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. Ele permaneceu aguardando os recursos em prisão domiciliar.

Na madrugada do dia 22 de novembro, ocorreu o episódio que agravou a situação. Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Um alerta de violação foi registrado pelo sistema às 0h07. Com isso, agentes foram enviados até a residência do ex-presidente e encontraram sinais de queimadura na tornozeleira eletrônica.

Em um vídeo registrado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), Bolsonaro afirmou que foi movido por curiosidade; posteriormente, a defesa alegou que o uso de medicamentos teria levado o ex-presidente a ficar sob efeito de “paranoia e alucinação”, achando que havia uma escuta no dispositivo.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), viu no episódio um indício de tentativa de fuga e determinou a transferência dele para a Superintendência da Polícia Federal.

Horas antes da descoberta da violação do equipamento, o senador Flávio Bolsonaro havia convocado apoiadores para uma vigília de oração perto da casa do pai. O ato estava marcado para às 19h do dia 22 de novembro.

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Cruzando o episódio da queima do aparelho com a convocação da militância e a proximidade com o Setor de Embaixadas, o ministro Alexandre de Moraes apontou risco concreto de fuga e converteu a prisão em preventiva. Bolsonaro foi levado à Superintendência da PF em Brasília sob forte aparato policial. Três dias depois, em 25 de novembro de 2025, Moraes declarou o trânsito em julgado da ação penal.

Em 25 e 29 de dezembro, Bolsonaro passou por duas cirurgias, a primeira relacionada à correção de uma hérnia inguinal bilateral, e a segunda para tentar conter as crises de soluço que enfrentava.

Em 15 de janeiro de 2026, Bolsonaro deixou a sede da PF e foi transferido para a Papudinha, onde ele passou a contar com a assistência médica de diversas especialidades e ainda podia receber visitas de políticos.

Em março de 2026, Bolsonaro foi internado no Hospital Star DF com um quadro grave de broncopneumonia aspirativa. Diante do estado de saúde debilitado, o STF concedeu uma prisão domiciliar humanitária, permitindo que ele retornasse à sua residência para se recuperar, voltando a usar o monitoramento eletrônico.

No dia 3 de julho de 2026, Moraes manteve a prisão domiciliar de Bolsonaro por tempo indeterminado, condicionando o retorno à prisão fechada a qualquer eventual descumprimento das restrições.

No dia 11 do mesmo mês, Flávio Bolsonaro leu e divulgou nas redes sociais uma carta escrita pelo pai com com mensagens políticas de apoio à sua pré-candidatura presidencial. O ex-presidente estava proibido de se manifestar por meio de terceiros e de usar redes sociais.

O STF entendeu que Bolsonaro utilizou as visitas regulamentares para burlar a proibição de manifestações político-eleitorais. Como punição, Moraes proibiu Flávio de visitar o pai por 90 dias, afastando o filho durante o período crítico da campanha eleitoral do primeiro turno.

Nesta sexta-feira (20/11), Bolsonaro foi levado ao hospital com fortes dores abnominais, onde se constrataou uma obstrução intestinal. Internado na UTI, o ex-presidente está sem tornozeleira eletrônica e sob monitoramento ininterrupto de policiais militares.



Frente a internação, o STF autorizou a visita dos filhos, acatando o pedido da defesa do ex-presidente. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Carlos, Jair Renan, Laura, além da enteada do ex-presidente Jair, Letícia Firmo, estão autorizados a acompanhar Jair Bolsonaro durante a internação.

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Essas visitas, no entanto, não poderão ser registradas com celulares, câmeras "ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios do custodiado", segundo o magistrado.