Michelle sobre Bolsonaro no hospital: 'Está com uma cara boa e não teve febre'
Após voltar de Israel, ex-primeira-dama relata que o marido segue estável e sem febre; equipe médica acompanha quadro com cuidados na UTI
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A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) retornou de viagem a Israel no fim da noite de sábado (21/11) e visitou o marido, Jair Bolsonaro, no Hospital DF Star, em Brasília. O ex-presidente foi internado na sexta-feira (20/11) com fortes dores abdominais e recebeu no sábado o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo.
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Nas redes sociais, a ex-primeira-dama afirmou que o ex-presidente "está com uma cara boa e não teve febre". Em referência à expectativa sobre o quadro clínico deste domingo, ela declarou: "estamos otimistas e confiantes de que a sonda vai ajudar bastante e de que amanhã ele estará bem melhor".
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Tratamento intensivo no DF Star
Bolsonaro segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta. Segundo o boletim médico divulgado na tarde de sábado, a equipe médica iniciou cuidados específicos no paciente:
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hidratação
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manutenção do jejum oral
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suporte nutricional
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passagem de sonda gástrica
Em comunicado voltado a apoiadores, a parlamentar eleita orientou: "não se deixem levar por postagens de pessoas que não têm informações da equipe médica, pessoas que por serem pessimistas e sem fé, só enxergam amargura e o dessabor da vida".
Histórico clínico e situação judicial
Na sexta-feira, o médico de Bolsonaro, o cardiologista Brasil Caiado, mencionou a possibilidade de nova cirurgia. O profissional explicou que uma tomografia realizada naquele dia identificou comprometimento do intestino delgado.
Bolsonaro apresenta problemas abdominais desde que foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG). Desde então, ele passou por diversas cirurgias e internações hospitalares decorrentes de complicações ligadas ao ferimento.
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O ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Por causa dos problemas recorrentes de saúde, cumpre pena em prisão domiciliar.