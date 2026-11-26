O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quinta-feira (26/11), no Palácio da Alvorada, em Brasília, o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos). Foi a primeira conversa e o primeiro encontro presencial entre os dois.

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O governo divulgou as fotos do encontro. Os cliques de Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial da Presidência, mostram o clima cordial do encontro. Lula e Cleitinho aparecem sentados frente a frente durante a reunião e depois caminham pela varanda do Alvorada, entre as colunas desenhadas por Oscar Niemeyer. Os dois também posam de mãos dadas e sorrindo lado a lado, e em algumas imagens o presidente faz um gesto descontraído com a mão ao lado do governador eleito.

Lula e Cleitinho durante a reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (26/11) Ricardo Stuckert/PR Lula e Cleitinho durante a reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (26/11) Ricardo Stuckert/PR Lula e Cleitinho durante a reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (26/11) Ricardo Stuckert/PR Lula e Cleitinho durante a reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (26/11) Ricardo Stuckert/PR Lula e Cleitinho Azevedo se encontram em Brasília para negociar a bilionária dívida de Minas Gerais com a União. Ricardo Stuckert/PR Voltar Próximo

A reunião tratou principalmente da dívida de Minas com a União, que ultrapassa R$ 180 bilhões. A equipe de Cleitinho apresentou uma contraproposta dentro das regras do Propag, o programa federal de renegociação das dívidas dos estados, e o Ministério da Fazenda vai reavaliar os termos. Também participaram o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, e o advogado-geral do Estado, Danilo Castro.

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Depois do encontro, Cleitinho disse que Lula sinalizou disposição para ajudar Minas a resolver a dívida e chamou a reunião de "extremamente produtiva". Ele tratou a conversa como um gesto de pacificação: "O país precisa ser pacificado". O governador eleito também convidou o presidente para a posse, em 6 de janeiro, que ele quer realizar no Vale do Jequitinhonha.

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Segundo assessores, os dois conversaram sobre o Jequitinhonha, região que Lula costuma citar em discursos, e trocaram histórias pessoais em tom cordial.