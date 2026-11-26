Lula e Cleitinho: veja fotos do encontro no Palácio da Alvorada
Presidente recebeu o governador eleito de Minas nesta quinta-feira (26/11), no primeiro encontro presencial entre os dois; a dívida do estado com a União foi o centro da conversa
compartilhe
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quinta-feira (26/11), no Palácio da Alvorada, em Brasília, o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos). Foi a primeira conversa e o primeiro encontro presencial entre os dois.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O governo divulgou as fotos do encontro. Os cliques de Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial da Presidência, mostram o clima cordial do encontro. Lula e Cleitinho aparecem sentados frente a frente durante a reunião e depois caminham pela varanda do Alvorada, entre as colunas desenhadas por Oscar Niemeyer. Os dois também posam de mãos dadas e sorrindo lado a lado, e em algumas imagens o presidente faz um gesto descontraído com a mão ao lado do governador eleito.
A reunião tratou principalmente da dívida de Minas com a União, que ultrapassa R$ 180 bilhões. A equipe de Cleitinho apresentou uma contraproposta dentro das regras do Propag, o programa federal de renegociação das dívidas dos estados, e o Ministério da Fazenda vai reavaliar os termos. Também participaram o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, e o advogado-geral do Estado, Danilo Castro.
Leia Mais
-
Lula recebe Cleitinho no Alvorada para negociar dívida bilionária de Minas
-
-
‘Não quero mais falar que o estado está quebrado’, diz Cleitinho
Depois do encontro, Cleitinho disse que Lula sinalizou disposição para ajudar Minas a resolver a dívida e chamou a reunião de "extremamente produtiva". Ele tratou a conversa como um gesto de pacificação: "O país precisa ser pacificado". O governador eleito também convidou o presidente para a posse, em 6 de janeiro, que ele quer realizar no Vale do Jequitinhonha.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo assessores, os dois conversaram sobre o Jequitinhonha, região que Lula costuma citar em discursos, e trocaram histórias pessoais em tom cordial.