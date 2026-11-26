Hugo Motta é o grande favorito na eleição interna da Câmara. A maioria das lideranças continua dando como certa sua reeleição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mas, até fevereiro de 2027, quando ocorre a eleição, o PL, que ainda não sabe o que fazer, deve testar uma série de nomes na tentativa de desgastar Motta e, claro, viabilizar alguma alternativa.

Dois meses em Brasília são uma eternidade.

A aposta da vez é Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é do mesmo partido de Motta, o Republicanos, onde, nos bastidores, uma eventual disputa interna é tratada como loucura.

PL e PT, as duas maiores bancadas da Câmara, não têm força para eleger seus candidatos sozinhos. Dependem do Centrão, que, até segunda ordem, está com Motta, também candidato do governo.

O que poderia mudar esse cenário? Se, na montagem da Esplanada do Lula 4, o presidente não prestigiar o Centrão como esperado. Cada partido tem corrido atrás de pelo menos dois ou três ministérios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como a formação do governo será anterior à eleição na Câmara, lideranças ouvidas pela coluna dizem que esse será um ponto crucial.