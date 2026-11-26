Em postagem divulgada em suas redes sociais nesta quinta-feira (26/11), o senador e governador eleito de Minas Gerais Cleitinho Azevedo (Republicanos) disse a um seguidor que não gostava de usar camisas sociais. A interação aconteceu nos comentários de um vídeo que Cleitinho gravou com seu irmão, o deputado federal eleito Gleidson Azevedo (Republicanos), sobre o auxílio mudança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O senador explicou que encerra o mandato em dezembro e que, por isso, teria direito a receber o benefício de 40 mil reais na transição de cargo. Gleidson também receberá a mesma quantia ao assumir o cargo de deputado federal em fevereiro. Ambos questionaram a necessidade do gasto público com esse tipo de movimentação e se comprometeram a abrir mão do dinheiro.

Leia Mais

“Vocês já tem apartamento funcional mobiliado. Qual que é o interesse de ter auxílio mudança pro povo brasileiro ter que pagar?" provocou Cleitinho. Ele e o irmão também disseram que não deixarão o dinheiro no Congresso Nacional: “Se deixa aqui é para comprar iPhone, é para comprar tablet? Não, não, não. Eu prefiro devolver pro povo." Gleidson Azevedo destacou que espera a adesão de outros políticos ao exemplo.

A vestimenta de Cleitinho no vídeo, por outro lado, chamou a atenção de quem assistiu à publicação. O governador eleito de Minas Gerais vestia uma camisa social larga e para fora da calça. Um usuário comentou na postagem em tom de brincadeira: "sou fã do claytinho . Mais mudando de assunto, essa camisa é sua mesmo claytinho? ????????????????".

Ainda nos comentários, Cleitinho respondeu: "não kkkk até porque não gosto só que agora em algumas ocasiões terei que usar kkkk tamo junto". O governador eleito é conhecido por ter uma grande coleção de camisas de time, que costuma usar nos vídeos que grava para as redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

