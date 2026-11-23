O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva (UTI) devido a um quadro de obstrução intestinal. Apesar de apresentar estado clínico estável, ainda não há previsão de alta hospitalar. Bolsonaro já passou por diversas cirurgias abdominais, procedimentos que aumentam o risco de formação de aderências, cicatrizes internas que podem comprometer o funcionamento do intestino, dificultar a passagem de seu conteúdo e provocar novas obstruções. Em situações mais graves, essas complicações podem exigir outras intervenções cirúrgicas.

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De acordo com Cássio Gontijo, cirurgião do aparelho digestivo e membro da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal (SBH), as aderências e as bridas intestinais são cicatrizes que se formam após intervenções cirúrgicas e podem dificultar a passagem do conteúdo intestinal. “Pelo que foi noticiado, o ex-presidente tem um quadro agudo de obstrução intestinal. Presumivelmente, isso se dá por aderências intestinais ou por bridas intestinais. São cicatrizes que se formam em um local onde houve algum tipo de abordagem cirúrgica”, explica o médico, que participou das duas últimas cirurgias abdominais de Bolsonaro.

Uma das principais preocupações neste tipo de quadro é identificar se existe comprometimento da circulação sanguínea na região afetada. Quando o fluxo de sangue é prejudicado, o intestino pode sofrer lesões graves, tornando necessária uma intervenção de emergência. “Normalmente, o médico que conduz o caso avalia se essa obstrução ocasiona algum tipo de sofrimento intestinal. Se esse quadro obstrutivo, de alguma forma, restringe a chegada de sangue até essa parte do intestino que está obstruída, isso pode ensejar a necessidade de uma cirurgia imediata, em regime de emergência”, alerta.

É possível tratar sem cirurgia?

Apesar dos riscos, nem todos os episódios de obstrução intestinal exigem uma operação imediata. Quando a avaliação clínica, os exames laboratoriais e os exames de imagem não identificam sinais de gravidade que indiquem cirurgia imediata, a equipe médica pode optar inicialmente por um tratamento conservador.

Uma das medidas utilizadas é a colocação de uma sonda pelo nariz até o estômago, com a finalidade de retirar secreções acumuladas e diminuir a pressão no sistema digestivo. A estratégia busca permitir que o intestino desinche e recupere seu funcionamento sem a necessidade de uma nova intervenção. “Essa terapia não operatória pode funcionar bem em casos em que o intestino inicialmente obstruído terá um alívio da pressão da secreção que se acumula através dessa retirada pela sonda. E aí existe algum tempo suficiente para que esse intestino diminua o inchaço e o conteúdo volte a passar por dentro da luz do intestino”, explica.

Segundo Cássio, o período inicial de observação costuma variar entre 48 e 72 horas, podendo ser ampliado por alguns dias, dependendo da evolução clínica do paciente. Durante esse intervalo, a equipe acompanha a resposta ao tratamento e avalia continuamente a necessidade de intervenção cirúrgica.

Recuperação mais complexa

Pacientes submetidos a diversas cirurgias abdominais podem apresentar alterações anatômicas e aderências que tornam novas intervenções tecnicamente mais complexas. A necessidade de manipular extensas regiões do intestino também pode influenciar diretamente o tempo de recuperação.

O especialista relembra a última cirurgia abdominal realizada no ex-presidente, da qual participou, e destaca a complexidade do procedimento e do período pós-operatório. “Na grande cirurgia a que ele foi submetido no começo do ano passado, nós manipulamos toda a extensão do intestino dele. Todos acompanharam que foi um pós-operatório doloroso, sofrido, de mais de um mês de internação, mais de três semanas utilizando essa sonda para descompressão, para retirada da secreção que se acumula”, relata.

Caso o tratamento conservador não apresente o resultado esperado e uma nova cirurgia seja necessária, a recuperação dependerá da extensão do procedimento. Uma intervenção localizada, com pouca manipulação intestinal, tende a permitir uma recuperação mais simples. Por outro lado, operações que exigem manipulação extensa ou retirada de parte do intestino podem resultar em internações prolongadas.

“Se for uma cirurgia tranquila, uma cirurgia em que a manipulação intestinal seja pequena, que o problema esteja focal em algum local específico que gere obstrução, a expectativa é que o pós-operatório possa ser tranquilo. Mas, caso haja a necessidade de uma manipulação intestinal mais extensa, eventualmente a retirada de parte do intestino, pode ser que esse pós-operatório seja mais prolongado”, ressalta.

Nos casos em que o tratamento sem cirurgia apresenta bons resultados, a recuperação do trânsito intestinal é um dos principais sinais de melhora. Isso significa que o intestino volta a permitir a passagem de seu conteúdo, possibilitando a retomada gradual da alimentação e das evacuações espontâneas. “A expectativa é de que em poucos dias ele volte a ter trânsito intestinal, esse é o termo técnico, e volte a conseguir se alimentar e apresentar evacuações espontâneas”, afirma.

O médico explica que a retirada da sonda, a retomada das evacuações e a capacidade de voltar a se alimentar pela boca são sinais importantes de evolução clínica. Entretanto, o tempo de recuperação não pode ser determinado antecipadamente, pois depende da resposta individual ao tratamento e da eventual necessidade de uma nova cirurgia.

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Para o especialista, o acompanhamento contínuo é fundamental para definir a melhor conduta e evitar complicações, especialmente em pacientes com histórico de múltiplas intervenções abdominais.