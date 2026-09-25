Caso Erick Jacquin: saiba os riscos da obstrução dos vasos sanguíneos

A internação recente do chef e jurado do MasterChef Brasil, Erick Jacquin, que passou por uma angioplastia com colocação de três stents, chama a atenção para um problema que pode evoluir silenciosamente: a obstrução dos vasos sanguíneos. O procedimento é utilizado para restabelecer o fluxo de sangue em uma artéria que apresenta uma obstrução significativa.

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A angiologia é a área da medicina dedicada ao diagnóstico e tratamento das doenças que acometem os vasos sanguíneos, incluindo artérias e veias. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, responsáveis por cerca de 19,8 milhões de mortes em 2022.



“O principal processo é a aterosclerose, caracterizada pelo acúmulo de colesterol, células inflamatórias e cálcio na parede das artérias. Com o tempo, essas placas podem estreitar o vaso e reduzir o fluxo sanguíneo. Em algumas situações, a placa pode se romper e formar um coágulo, provocando uma obstrução aguda e podendo levar a um infarto ou AVC”, explica o cirurgião cardíaco Marcelo Sobral, presidente da Associação Brasileira de Estimulação Cardíaca (Abec).

O desenvolvimento da aterosclerose está associado a diferentes fatores de risco. “Os principais são colesterol e/ou triglicerídeos elevados, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, excesso de peso, sedentarismo, histórico familiar de doença cardiovascular e estresse crônico. A idade também aumenta o risco”, afirma o especialista.

De acordo com o Ministério da Saúde, fatores como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo e excesso de peso estão entre os fatores que aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Por isso, a prevenção envolve mudanças de hábitos e acompanhamento médico.

“A prevenção depende do controle desses fatores, associado a alimentação adequada, atividade física regular e acompanhamento médico”, reforça Marcelo.

Stent e marcapasso: qual a diferença?

Apesar de serem dispositivos utilizados na cardiologia, stents e marcapassos têm funções diferentes. “O stent é utilizado para manter aberta uma artéria que apresenta uma obstrução significativa, inclusive nas artérias coronárias. Já o marcapasso tem outra finalidade: ele atua no sistema elétrico do coração e pode ser indicado em determinados casos de frequência cardíaca muito baixa ou bloqueios da condução elétrica”, explica.

A indicação dos dispositivos depende da avaliação individual e dos exames realizados. Enquanto o stent atua diretamente sobre uma artéria obstruída, o marcapasso é utilizado para corrigir alterações na frequência ou na condução dos estímulos elétricos do coração.

Para Marcelo, o caso reforça que a prevenção deve fazer parte da rotina, mesmo quando não há sintomas aparentes. “Cuidar do coração é também cuidar dos vasos sanguíneos. Controlar a pressão, o colesterol e o diabetes, não fumar, praticar atividade física, manter uma alimentação adequada e realizar acompanhamento médico são atitudes que podem fazer diferença na prevenção das doenças cardiovasculares. A saúde do coração deve ser acompanhada ao longo de toda a vida”, finaliza

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