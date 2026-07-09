Cirurgia intestinal de emergência: conheça os riscos e os cuidados no pós-operatório

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A morte da cantora galesa Bonnie Tyler, aos 75 anos, acendeu um alerta sobre os riscos de procedimentos abdominais de urgência. A artista, conhecida mundialmente pelo hit "Total Eclipse of the Heart", faleceu em Portugal após uma longa batalha contra complicações decorrentes de uma cirurgia de emergência para tratar uma perfuração intestinal, causada pela ruptura do apêndice. Tyler estava internada desde o final de abril, passou semanas em coma induzido e enfrentou diversas complicações pós-operatórias.

No caso de Bonnie Tyler, a cirurgia foi realizada em caráter emergencial após a cantora apresentar fortes dores abdominais e ser diagnosticada com apendicite aguda com ruptura. A condição levou a uma perfuração intestinal, quadro grave que exige intervenção imediata. As complicações pós-operatórias, incluindo infecção e parada cardíaca, se estenderam por meses, culminando em seu falecimento.

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Quando a cirurgia intestinal é indicada?

A cirurgia intestinal, também chamada de ressecção intestinal, é um procedimento para remover uma parte doente do intestino grosso ou delgado. A indicação médica ocorre para tratar condições graves como tumores, doença de Crohn, diverticulite aguda, obstruções ou, como no caso da cantora, perfurações que ameaçam a saúde do paciente.

O objetivo é retirar o segmento comprometido e, na maioria das vezes, religar as duas extremidades saudáveis. Em algumas situações, pode ser necessária a criação de uma colostomia ou ileostomia, que é uma abertura no abdômen para a saída das fezes, de forma temporária ou permanente.

Quais são os principais riscos do procedimento?

Como toda intervenção cirúrgica de grande porte, a operação no intestino apresenta riscos que devem ser discutidos com a equipe médica. As principais complicações associadas ao procedimento incluem:

Infecção: o risco é elevado em casos de perfuração intestinal, pois o conteúdo do intestino contamina a cavidade abdominal (peritonite). Pode ocorrer na incisão ou internamente, exigindo tratamento intensivo com antibióticos.

Fístula anastomótica: trata-se do vazamento na sutura que une as duas partes do intestino. É uma das complicações mais graves e temidas, especialmente em cirurgias de emergência por perfuração, pois pode levar a uma infecção generalizada (sepse).

Hemorragia: sangramentos podem ocorrer durante ou após a cirurgia, podendo necessitar de transfusão de sangue ou de uma nova intervenção para controle.

Trombose venosa profunda: a formação de coágulos nas veias das pernas é um risco devido ao período de imobilidade, podendo causar embolia pulmonar se o coágulo se deslocar.

Íleo paralítico: condição em que os movimentos do intestino demoram a retornar ao normal após o procedimento, causando inchaço, náuseas e vômitos.

Quais os cuidados essenciais no pós-operatório?

A recuperação segura depende diretamente do cumprimento rigoroso das orientações médicas. Os cuidados no período pós-cirúrgico são cruciais para evitar complicações e garantir o sucesso do tratamento.

Alimentação progressiva: a dieta é reintroduzida de forma gradual, iniciando com líquidos e evoluindo para alimentos pastosos e sólidos de fácil digestão, conforme a tolerância do paciente.

Mobilidade precoce: caminhar assim que houver liberação médica é fundamental para estimular o funcionamento do intestino e prevenir a formação de coágulos sanguíneos.

Cuidados com a ferida: manter o local da incisão sempre limpo e seco, seguindo as instruções da equipe de saúde, é essencial para uma boa cicatrização e para evitar infecções.

Atenção aos sinais de alerta: é vital procurar o serviço de emergência caso surjam sintomas como febre, dor abdominal intensa, vermelhidão, inchaço ou secreção na ferida operatória. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.