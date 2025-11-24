Sertralina e pregabalina: os medicamentos tomados por Bolsonaro e para que servem

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, durante a audiência de custódia de sua prisão, realizada no domingo (23/11), que tentou abrir sua tornozeleira eletrônica após sofrer um episódio de "paranoia e alucinação" em decorrência do uso combinado de medicamentos.

Ele relatou que fazia uso de pregabalina, remédio indicado principalmente para o tratamento de dores crônicas ligadas aos nervos — como aquelas causadas por diabetes, herpes-zóster ou lesões nervosas que provocam queimação, formigamento ou choques — e de sertralina, um antidepressivo amplamente prescrito para quadros como depressão e transtorno ansiedade.

A ata da audiência registra que Bolsonaro declarou ter agido "movido por temor e sensação de perseguição, decorrentes do uso concomitante de medicamentos".

Segundo seu relato, ele passou a acreditar que a tornozeleira eletrônica poderia conter um dispositivo de escuta, o que teria motivado sua tentativa de mexer no equipamento.

Segundo a ata, ele negou ter tido qualquer intenção de fugir.

Como os medicamentos agem

A sertralina pertence a uma classe de antidepressivos chamada inibidores seletivos da recaptação de serotonina.

De forma simples, ela aumenta a disponibilidade de serotonina no cérebro, uma substância ligada à regulação do humor, do sono e da ansiedade. Na prática clínica, é utilizada para tratar não apenas a depressão, mas também diversos transtornos de ansiedade, pânico, estresse pós-traumático e fobias sociais. Para a maioria das pessoas, é considerada segura quando há acompanhamento médico, mas pode provocar efeitos colaterais, sobretudo nas primeiras semanas ou em momentos de ajuste de dose.

Segundo o psiquiatra Luiz Sperry, formado pela USP, a sertralina é considerada um dos medicamentos mais seguros da psiquiatria moderna. "É o nosso carro-chefe. Um remédio bastante seguro, com pouquíssimos efeitos adversos. Quando eles ocorrem, normalmente não são dessa natureza", explicou.

Entre os efeitos relatados com mais frequência estão alterações no sono, aumento de ansiedade inicial, tontura, náusea e sensação de agitação. Em casos menos comuns, podem surgir sintomas como confusão mental, sensação de irrealidade e alterações na percepção, especialmente quando o organismo ainda está se adaptando ao medicamento.

O psiquiatra Fábio Gomes de Matos e Souza, professor titular de Psiquiatria da Universidade Federal do Ceará aponta, no entanto, que em casos de doses muito elevadas a sertralina pode desencadear um quadro chamado síndrome serotoninérgica, condição rara que, em situações extremas, pode estar associada a alucinações. Segundo ele, nas doses usuais, que chegam até cerca de 200 miligramas por dia, esse tipo de efeito não costuma ser esperado.

Já a pregabalina é um medicamento usado principalmente para o controle de dores chamadas "neuropáticas", que surgem não de inflamações musculares, mas de alterações nos próprios nervos. Ela atua diminuindo a intensidade dos sinais de dor que chegam ao cérebro e, por isso, também pode ter efeito sobre o nível de atividade do sistema nervoso. Em alguns países, inclusive, é indicada também para certos quadros de ansiedade.

"É um remédio muito usado no controle da dor crônica. Também pode ajudar na qualidade do sono e tem uma leve ação ansiolítica", explica Sperry.

Os efeitos colaterais mais relatados da pregabalina incluem sonolência, tontura, dificuldade de concentração e sensação de "cabeça pesada". Algumas pessoas descrevem uma espécie de lentificação do raciocínio, especialmente no início do tratamento ou em doses mais altas. Em situações específicas, podem ocorrer quadros de confusão ou desorientação.

Ele explicou que a medicação tem estrutura semelhante à de anticonvulsivantes, mas é considerada relativamente segura.

Segundo o psiquiatra, a combinação de sertralina e pregabalina é comum na prática clínica e costuma ter baixo potencial de interação. "São remédios que têm um baixo risco de interação medicamentosa, inclusive com outros medicamentos", afirmou.

Para ele, a ocorrência de quadros de confusão mental atribuíveis a essa combinação é possível, mas rara. "Teoricamente pode acontecer, mas é muito improvável. Não é uma reação comum."

Segundo Marcel Fúlvio Padula Lamas, médico psiquiatra e coordenador da Psiquiatria do Hospital Albert Sabin (HAS), episódios de desorganização mental gerados pelos medicamentos são raros, mas podem ser desencados se há uma ansiedade muito intensa no início do tratamento, acentuação de sintomas pré-existentes ou algum grau de vulnerabilidade a quadros psicóticos ou afetivos.

"Esse risco pode ser maior em pessoas com histórico familiar de transtornos mentais, em pacientes com transtorno bipolar ou quando há interações medicamentosas ou uso de doses mais elevadas."

O especialista explica que, em indivíduos mais vulneráveis — como idosos, pessoas com transtornos dissociativos, traços esquizotípicos, doenças neurodegenerativas ou uso de outras substâncias — pode surgir uma sensação de perseguição ou estranhamento da realidade, especialmente quando já existe um histórico semelhante.

De acordo com Lamas, não existe um exame laboratorial que confirme esse tipo de quadro de forma objetiva, mas a avaliação clínica costuma ser bastante precisa.

"Quando o quadro é induzido por medicamento, ele geralmente aparece logo após o início do uso ou o aumento da dose, segue uma relação temporal clara, melhora quando o remédio é reduzido ou suspenso e traz sintomas que fogem do padrão habitual da pessoa", explica.

O professor Fábio Gomes de Matos e Souza concorda que a associação entre sertralina e pregabalina não costuma aumentar o risco de pensamentos paranoides ou alterações de percepção. Para ele, quando surgem quadros desse tipo, é importante investigar outras possíveis causas além das medicações, como alterações metabólicas ou uso de doses superiores às recomendadas.

Uma avaliação adequada deveria investigar se houve superdosagem, uso incorreto ou alterações metabólicas, como distúrbios de eletrólitos. "Você poderia dosar para ver se houve intoxicação, se tomou a mais ou errado. Mas é difícil, é improvável", afirma Sperry.

O médico explicou ainda que existem medicamentos mais antigos que tinham maior risco desse tipo de reação, e que tanto a sertralina quanto a pregabalina representam avanços em relação a drogas mais antigas.

"São remédios muito seguros, tanto que a maioria das pessoas que tomam são pacientes idosos, com dor crônica, artrose, esses tipos de quadro."

Apesar disso, ele pondera que, como qualquer medicamento, não é possível afirmar que o risco seja zero. "Todo remédio controlado envolve algum risco e precisa ser tomado com cautela e com indicação médica precisa."