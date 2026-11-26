O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, se reuniram presencialmente pela primeira vez nesta quinta-feira (26/11). O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada, em Brasília, e gerou repercussão imediata nos canais digitais de ambos os líderes políticos.

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Usuários da web comentaram a interação inédita entre os dois representantes, que conversaram sobre a renegociação da dívida mineira com a União. As reações foram mistas.

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Na seção de comentários da postagem de Lula, perfis se mostraram positivamente impactados: “Dois líderes agindo com maturidade e fazendo um gesto imprescindível aos tempos atuais: dialogando! ???? Coisa rara no Brasil ultimamente”, comentou um usuário. “Isso é o que esperamos de um regime democrático, respeito e diálogo ????????????”, disse outra.

De forma bem humorada, alguns até expressaram certa relutância em admitir o valor da ação. “Tem dias que eu não suporto o Cleitinho, mas tem dias que ele me surpreende ??????”, “Torcendo pra eu pagar minha língua com o Cleitinho. Vai lá @cleitinhoazevedo me prova que eu tava totalmente errada sobre o governo que vc fará. Entrega tudo pra nossa MG ??”, comentaram.

Já na postagem de Cleitinho, as reações foram um pouco mais negativas. “Meu voto não tem mais. Judas perde de longe para essa traíra!!!” é o que lê um comentário. Outro diz: “O Tarcísio não reúne”.

Por outro lado, Renan Santos, ex-candidato à presidência pelo partido Missão, saudou a iniciativa: “Parabéns pelo pragmatismo. Vc precisa salvar Minas. E pelo visto, vai conseguir!” O político se encontrou com Cleitinho nessa quarta-feira (25/11) para discutir um projeto que condiciona a destinação de verba a shows ao atendimento de necessidades básicas dos municípios.

Em outras redes, o encontro já gera piadas. Um vídeo dos líderes do lado de fora do Palácio do Planalto repercutiu por mostrar Lula e Cleitinho avaliando casas de passarinhos joão-de-barro.

O Lula pegando o Cleitinho pela a mão e mostrando as casas feita pelos os João de barro kkkkkk



O cara é o rei do carisma. — Julio Freiress (@JFreiress_) November 26, 2026

Lula eh tão bom que conseguiu fazer o cleitinho colocar uma camisa social invés de uma de time — bia #13 (@nabiatrixr) November 26, 2026

Internautas ironizaram o diálogo respondendo ao vídeo com memes sobre o posicionamento de Cleitinho. Imagens em que o governador eleito aparecia no centro do espectro político, ou ladeado por líderes mundiais da esquerda e da direita, angariaram diversas curtidas.

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria