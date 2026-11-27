‘Dia abençoado’: Michelle detalha recuperação de Bolsonaro e agradece Padre Kelmon
Internado na UTI, ex-presidente retira sonda e inicia dieta líquida. Michelle e Carlos Bolsonaro celebram avanços clínicos do quadro de saúde
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A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) atualizou nesta sexta-feira (27/11) as informações sobre o quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro, internado em razão de uma obstrução intestinal.
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Ao relatar a evolução do marido, a ex-primeira-dama comunicou a retirada da sonda nasogástrica na quinta-feira, descrevendo a data como "um dia abençoado".
Ela informou ainda que o ex-presidente conseguiu evacuar, tomou banho, fez a própria barba e passará por fisioterapia, além de ter iniciado uma dieta líquida com a oferta de caldo.
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Michelle também agradeceu ao Padre Kelmon pela celebração de uma missa e aos apoiadores que mantêm orações.
Também nesta sexta-feira, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL) se manifestou sobre o tratamento do pai, relatando melhoras no estado geral e nos exames.
Carlos explicou que o ex-presidente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mantendo tratamento clínico e uso de antibióticos.
Sobre a alimentação, destacou que o pai passou a ingerir dieta líquida por via oral com "boa aceitação" e que o quadro tem avanços contínuos, embora ainda não haja previsão de alta hospitalar após uma semana de internação.
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Os relatos da família acompanham as informações do boletim médico divulgado na quinta-feira (26/11), que confirmou a manutenção de Jair Bolsonaro na UTI. De acordo com o documento da equipe de saúde, o paciente "deverá seguir em tratamento clínico e antibioticoterapia".