Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) atualizou nesta sexta-feira (27/11) as informações sobre o quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro, internado em razão de uma obstrução intestinal.

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Ao relatar a evolução do marido, a ex-primeira-dama comunicou a retirada da sonda nasogástrica na quinta-feira, descrevendo a data como "um dia abençoado".

Ela informou ainda que o ex-presidente conseguiu evacuar, tomou banho, fez a própria barba e passará por fisioterapia, além de ter iniciado uma dieta líquida com a oferta de caldo.

Michelle também agradeceu ao Padre Kelmon pela celebração de uma missa e aos apoiadores que mantêm orações.

Redes Sociais/Reprodução

Também nesta sexta-feira, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL) se manifestou sobre o tratamento do pai, relatando melhoras no estado geral e nos exames.

Carlos explicou que o ex-presidente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mantendo tratamento clínico e uso de antibióticos.

Sobre a alimentação, destacou que o pai passou a ingerir dieta líquida por via oral com "boa aceitação" e que o quadro tem avanços contínuos, embora ainda não haja previsão de alta hospitalar após uma semana de internação.

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Os relatos da família acompanham as informações do boletim médico divulgado na quinta-feira (26/11), que confirmou a manutenção de Jair Bolsonaro na UTI. De acordo com o documento da equipe de saúde, o paciente "deverá seguir em tratamento clínico e antibioticoterapia".