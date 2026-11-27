Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), foi alvo de críticas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nessa quinta-feira (26/11), em Brasília. O encontro, que teve como pauta a dívida do estado com a União, foi o primeiro presencial entre os dois.

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Nos comentários da publicação em que Cleitinho compartilhou fotos ao lado do petista, internautas manifestaram insatisfação com a postura do governador eleito. Alguns o chamaram de “traíra” e “vira-folha”, enquanto outros afirmaram que deixariam de apoiá-lo politicamente. “Que decepção! Vergonha de ter postado coisas suas!”, escreveu uma internauta. “Nunca mais voto em você, petista”, declarou outro.

Parte das críticas foi direcionada à exposição do encontro nas redes sociais. Embora reconhecessem a necessidade de uma interlocução com o governo federal, alguns internautas questionaram a postura de Cleitinho ao posar para fotos ao lado do presidente. “Dialogar é uma coisa, fazer um book fotográfico como se estivesse ao lado de um grande presidente é outra bem diferente”, comentou um usuário.

Houve ainda menções ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Minas só acertou com o Nikolas”, escreveu um internauta. “A próxima foto é com quem? Com Xandão?”, questionou outro.

Internautas defendem diálogo

Em meio às críticas, Cleitinho também recebeu manifestações de apoio. Internautas defenderam que o governador eleito mantenha uma relação institucional com o presidente da República, independentemente das divergências ideológicas entre os dois. “Parabéns, governador! Colocando os interesses do seu estado acima de politicagem!”, escreveu um usuário.

Outros criticaram a reação dos bolsonaristas e avaliaram que o diálogo com o governo federal é necessário para atender aos interesses dos mineiros. “Galera, eu não tenho que ficar defendendo o Cleitinho aqui, mas vamos ser coerentes. Ele foi eleito governador e precisa ter uma boa relação com o presidente da República”, comentou um internauta. “Parabéns, Cleitinho, o Brasil precisa de uma direita pensante e que saiba dialogar”, afirmou outro.

Encontro com Lula

Após a reunião no Palácio da Alvorada, Cleitinho afirmou que Lula sinalizou disposição para ajudar Minas Gerais a resolver a dívida com a União. O governador eleito classificou o encontro como “extremamente produtivo” e disse que sua relação com o governo federal será “respeitosa” e “democrática”.

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“O país precisa ser pacificado”, declarou o senador, ao defender que o Brasil não prosperará enquanto permanecer dividido politicamente. Cleitinho também ressaltou a necessidade de contar com o apoio da administração federal durante seu mandato e afirmou que o presidente será bem-vindo em Minas Gerais sempre que puder visitar o estado. “Para governar Minas Gerais, eu preciso do governo federal”, destacou.

